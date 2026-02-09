體壇早報｜利物浦23年首主場遭曼市雙雄雙殺 史洛怒批古希逃過紅牌
更新時間：07:12 2026-02-09 HKT
發佈時間：07:12 2026-02-09 HKT
英超周日大戰高潮迭起，曼城作客晏菲路在先失波下，憑貝拿度施華建功及夏蘭特於補時93分鐘射入12碼，以2：1 戲劇性逆轉利物浦，繼續榜首阿仙奴6分。這亦是紅軍繼2002/03球季後，首次單季聯賽主場先後負於曼聯及曼城，且比數同樣均為1：2。紅軍主帥史洛賽後對判罰深表不滿，怒批曼城後衛古希拉跌單刀的沙拿理應領紅；夏蘭特賽後則風趣表示，比起蘇保斯拉爾因犯規領紅導致隊友卓基遠射入球被取消，他「寧願球證算入球，別給紅牌」。西甲方面，皇家馬德里以2：0輕取華倫西亞，繼續逼近巴塞隆拿。
英超｜夏蘭特補時入12碼絕殺利物浦 曼城戲劇性反勝保爭標機會
英超｜哥迪奧拿：要讓阿仙奴感到壓力 夏蘭特寧要入球不要對手被逐
英超｜利物浦23年來首次同季主場連敗曼市雙雄 史洛不滿關鍵判罰：古希應被逐
