Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜利物浦23年首主場遭曼市雙雄雙殺 史洛怒批古希逃過紅牌

足球世界
更新時間：07:12 2026-02-09 HKT
發佈時間：07:12 2026-02-09 HKT

英超周日大戰高潮迭起，曼城作客晏菲路在先失波下，憑貝拿度施華建功及夏蘭特於補時93分鐘射入12碼，以2：1 戲劇性逆轉利物浦，繼續榜首阿仙奴6分。這亦是紅軍繼2002/03球季後，首次單季聯賽主場先後負於曼聯及曼城，且比數同樣均為1：2。紅軍主帥史洛賽後對判罰深表不滿，怒批曼城後衛古希拉跌單刀的沙拿理應領紅；夏蘭特賽後則風趣表示，比起蘇保斯拉爾因犯規領紅導致隊友卓基遠射入球被取消，他「寧願球證算入球，別給紅牌」。西甲方面，皇家馬德里以2：0輕取華倫西亞，繼續逼近巴塞隆拿。

英超｜夏蘭特補時入12碼絕殺利物浦 曼城戲劇性反勝保爭標機會

英超｜哥迪奧拿：要讓阿仙奴感到壓力 夏蘭特寧要入球不要對手被逐

英超｜利物浦23年來首次同季主場連敗曼市雙雄 史洛不滿關鍵判罰：古希應被逐

西甲｜麥巴比補時建功 皇家馬德里2：0擒華倫西亞逼近榜首

英超｜沙亞一箭定江山 水晶宮贏白禮頓終結9場不勝頹勢

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
56分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT