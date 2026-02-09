體壇早報｜利物浦23年首主場遭曼市雙雄雙殺 史洛怒批古希逃過紅牌

英超周日大戰高潮迭起，曼城作客晏菲路在先失波下，憑貝拿度施華建功及夏蘭特於補時93分鐘射入12碼，以2：1 戲劇性逆轉利物浦，繼續榜首阿仙奴6分。這亦是紅軍繼2002/03球季後，首次單季聯賽主場先後負於曼聯及曼城，且比數同樣均為1：2。紅軍主帥史洛賽後對判罰深表不滿，怒批曼城後衛古希拉跌單刀的沙拿理應領紅；夏蘭特賽後則風趣表示，比起蘇保斯拉爾因犯規領紅導致隊友卓基遠射入球被取消，他「寧願球證算入球，別給紅牌」。西甲方面，皇家馬德里以2：0輕取華倫西亞，繼續逼近巴塞隆拿。

