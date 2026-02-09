Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙亞一箭定江山 水晶宮贏白禮頓終結9場不勝頹勢

英超周日頭場，兩支近況同樣低迷的宿敵正面交鋒。水晶宮作客挑戰白禮頓，最終憑藉塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）在下半場把握住全場唯一的中目標射門，以1：0險勝對手，終結了球隊此前在聯賽連續9場不勝黑暗期。

半場兩軍合共1次中目標埋門

由於兩隊近期狀況低迷，球員在場上的信心明顯不足。上半場比賽節奏沉悶且缺乏創意，兩隊多在中場混戰。白禮頓雖然控球率略高，但最具威脅的攻勢僅是後衛迪古柏（Maxim de Cuyper）在禁區邊緣的一記乏力遠射，被門將輕鬆沒收。這亦是上半場兩軍唯一一記射中龍門的攻勢。

三笘薰今場表現一般。（美聯社）
水晶宮終結9場不勝頹勢。（美聯社）
伊斯美拿沙亞為水晶宮一箭定江山。（法新社）
易邊後，水晶宮領隊加斯拿（Oliver Glasner）變陣，換入前鋒古辛（Evann Guessand）試圖加強反擊速度，此舉隨即收到成效。61分鐘，水晶宮一次快速反擊，古辛接應長傳後妙傳禁區內的沙亞，後者在面對對方門將華布根（Bart Verbruggen）出迎時表現得極為冷靜，輕巧地將皮球挑過對方頭頂入網。這球不僅是沙亞本季各項賽事的第10個入球，更是水晶宮全場比賽第一次、也是唯一命中目標的射門。

白禮頓聯賽逾一個月未嘗一勝

落後的「海鷗軍團」隨後展開瘋狂反撲，隊長李維士鄧克（Lewis Dunk）多次利用其身高優勢，在接應柏斯高哥斯（Pascal Gross）的角球及罰球時頭槌攻門，但不是高出便是偏離目標。此外，18歲小將高斯杜拉斯（Charalampos Kostoulas）曾有1次近門起腳的機會，但被表現穩健的水晶宮門將甸軒達臣（Dean Henderson）化解。

 

最終，白禮頓未能平反敗局。自從1月3日擊敗榜尾的般尼以來，白禮頓在聯賽已連續一個月未嘗勝果，以7勝10和8負得31分排在第14位。水晶宮則在贏得這場關鍵戰後，暫時脫離降班威脅，並反壓白禮頓，以8勝8和9負得32分排在第13位。

