英超｜利物浦23年來首次同季主場連敗曼市雙雄 史洛不滿關鍵判罰：古希應被逐

利物浦於周日英超大戰中，主場以 1：2 不敵曼城，這不僅令「紅軍」爭取歐聯資格路受挫，更是球會自 2002/03 球季以來，首次在同一賽季的英超主場賽事中，先後負於曼聯及曼城。賽後紅軍領隊史洛（Arne Slot）對球證的判決表示不滿，認為曼城後防馬克古希（Marc Guehi）應該要被逐出場。

史洛：古希拉衫逃過一劫 判罰成勝負關鍵

史洛賽後接受《Sky Sports》訪問時難掩失望，他特別針對曼城新援古希的攔截提出強烈質疑。史洛表示：「我們可以談談判罰，特別是沙拿（Mo Salah）有一次單刀機會，古希明顯拉扯了他的球衣。過去8年在晏菲路看球的人都明白，沙拿在那個位置基本就是入球。我認為那是阻礙明顯入球機會，古希理應被逐。」

史洛認為，如果該次判罰能讓曼城少打一人，賽果將完全不一樣。他同時指出，正是古希隨後成功攔截了居迪斯鍾斯（Curtis Jones）給沙拿的傳送，才演變成曼城反擊並導致利物浦失球的伏筆。

雲迪積克：罰球決定勝負 必須反思自我

隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）則表現得較為理性，他直言球隊上半場表現不夠理想，雖在下半場追平後一度與曼城互有攻守，但最終12碼的判罰決定了勝負。他表示：「面對曼城，你永遠不可能完全掌控局面。扳平比分後，雙方都試圖爭取勝利，但最後那記點球就是現實，我們只能怪責自己。」雲迪積克強調，球隊必須儘快將注意力轉向對陣新特蘭的比賽，以挽回聯賽頹勢。

值得一提的是，今場敗仗為利物浦23年來，首次在同季主場敗給曼市雙雄。23年前，利物浦在主場先以 1：2 不敵由科蘭梅開二度的曼聯；紅軍在球季尾段亦以相同比數，敗予有安歷卡坐鎮的曼城。