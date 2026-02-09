英超｜夏蘭特補時入12碼絕殺利物浦 曼城戲劇性反勝保爭標機會

英超周日重頭戲，曼城作客晏菲路球場硬撼利物浦，在先失一球的情況下，憑夏蘭特（Erling Haaland）在補時階段射入關鍵12碼，以2：1戲劇性逆轉利物浦。曼城全取3分後，繼續落後榜首阿仙奴6分，令本季聯賽冠軍爭奪戰再次進入白熱化階段。

蘇保斯拉爾罰球建功

上半場兩軍互有攻守但未有紀錄，戰至下半場 74 分鐘，利物浦中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）處理主射罰球，直射死角破網，為紅軍打破僵局。落後的曼城隨即反撲，84 分鐘貝拿度施華（Bernardo Silva）接應傳送建功追成 1：1 平手。

蘇保斯拉爾射入靚罰球。（美聯社）

哥迪奧拿相當興奮。（美聯社）

夏蘭特為曼城奠定勝局。（美聯社）

貝拿度施華替曼城扳成平手。（美聯社）

艾利臣犯規送禮 夏蘭特入12碼反勝

比賽在補時階段進入高潮，曼城右閘馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）在禁區內被利物浦門將艾利臣（Alisson）絆倒，球證判罰12碼。夏蘭特頂住壓力主射破網，射入個人今季第21個聯賽入球，助曼城反超前2：1。補時最後1分鐘，利物浦傾巢而出爭取扳平，麥艾里士打（Alexis Mac Allister）的近門施射被曼城門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）神勇化解。

VAR吹走曼城入球 蘇保斯拉爾領紅

比賽尾段更出現罕見一幕。利物浦門將艾利臣上前參與助攻，曼城的卓基（Rayan Cherki）乘反擊於己方半場遠射空門入網。然而，VAR介入後裁定入球無效，原因是蘇保斯拉爾在皮球入網前先對夏蘭特犯規，最終入球取消，蘇保斯拉爾被紅牌驅逐出場，曼城獲判罰球。

雖然入球被取消，但無礙曼城維持2：1戰果至完場。這亦是曼城自 2021 年以來首次在晏菲路贏波，更是自2003年以來，首度在有現場球迷觀戰的情況下於此球場取勝。曼城以15勝5和5負得50分，續居次席，落後榜首的阿仙奴6分。利物浦則以11勝6和8負得39分，排在第6位，落後第4的曼聯5分。