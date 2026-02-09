西甲｜麥巴比補時建功 皇家馬德里2：0擒華倫西亞逼近榜首

皇家馬德里於周日西甲聯賽中，憑藉小將艾華路卡利拉斯（Alvaro Carreras）打破僵局，加上麥巴比（Kylian Mbappe）在補時階段攻入個人今季第38球，主場以2：0擊敗華倫西亞，取得聯賽7連勝。賽後，皇馬繼續以1分之差緊咬周六取勝的巴塞隆拿。

麥巴比替皇馬奠定勝局。（美聯社）

艾達古拿今場表現搶眼。（美聯社）

艾華路卡利拉斯先開紀錄。（美聯社）

雲尼斯奧斯、比寧咸缺陣

皇馬今仗有雲利斯奧祖利亞（Vinicius Junior）因累積黃牌停賽，以及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）因傷缺陣，進攻重任落在麥巴比與土耳其小將艾達古拿（Arda Guler）身上。雖然上半場控球佔優，但華倫西亞門將迪米查夫斯基（Dimitrievski）表現神勇，接連化解麥巴比及大衛占美尼斯（David Jimenez）的勁射。戰至65分鐘，皇馬打破僵局，卡利拉斯連過兩名後衛後起右腳射入，為皇馬領先1：0。

華倫西亞深陷護級漩渦

華倫西亞落後下曾有扳平機會，前鋒丹祖馬（Arnaut Danjuma）的射門中柱彈出。補時階段，麥巴比接應傳中撞射入網，為皇馬鎖定2：0勝局。皇馬領隊艾比路亞（Alvaro Arbeloa）賽後讚揚球隊在傷兵問題下仍能保持穩定。反觀華倫西亞在落敗後仍排名第17位，僅領先降班區1分且多踢一場，護級形勢岌岌可危。