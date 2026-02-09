Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥迪奧拿：要讓阿仙奴感到壓力 夏蘭特寧要入球不要對手被逐

足球世界
更新時間：05:47 2026-02-09 HKT
發佈時間：05:47 2026-02-09 HKT

曼城在晏菲路上演逆轉勝，以2：1反勝利物浦，令聯賽爭標形勢再添緊張氣氛。領隊哥迪奧拿賽後難掩激動，對球員在落後下展現的性格表示自豪；而射入絕殺球的夏蘭特（Erling Haaland）則在賽後表現幽默，甚至為被逐的對手「求情」。

哥帥：尚有13場聯賽 必須向榜首施壓

哥迪奧拿接受訪問時表示，雖然曼城目前仍落後榜首阿仙奴6分，但在剩下的13場聯賽中，任何事情都有可能發生。他直言：「改善一點點並不足以與阿仙奴競爭，我們還有提升空間。接下來所有球隊，尤其是護級球隊，都會拼死一戰，這會讓爭標形勢更加複雜。我們唯一能做的，就是咬緊阿仙奴不放，一旦他們犯錯，我們就必須把握機會。」

哥迪奧拿對爭標未言放棄。（美聯社）
夏蘭特的12碼助曼城反勝利物浦。（美聯社）
曼城現時落後榜首阿仙奴6分。（美聯社）
對於利物浦中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）的罰球破網，哥帥亦給予高度評價，稱之為對陣阿仙奴進球的「複製並貼上」（Copy and Paste）。他同時指出，曼城目前仍未處於巔峰狀態，但隨著傷兵在下個月陸續回歸，他有信心球隊表現能更穩定。

夏蘭特：比起紅牌，我寧願球證判入球

比賽尾段出現一段爭議插曲：蘇保斯拉爾因侵犯夏蘭特被逐，導致卓基（Rayan Cherki）隨後的遠射入球被判無效。主射12碼建功的夏蘭特賽後開玩笑地說：「雖然球證必須遵守規則，但我真的替他感到難過。其實直接算進球就好，別給紅牌，簡單直接。如果卓基當時願意傳球給我入球，或許就不會搞成這樣了！」夏蘭特當時一度以為蘇保斯拉爾要停賽3場，但事實上，該名利物浦中場因阻止明顯入球機會，僅會被罰停賽一場。

曼城目前全取3分後，繼續落後阿仙奴6分。哥迪奧拿強調4月中次循環主場對決阿仙奴將是重中之重，曼城必須在這場「6分波」取勝，才有機會奪回爭標主導權。

