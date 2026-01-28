英超│傳哈利馬古尼續約機會低 曼聯高層想俾約羅、艾登希雲更多出場時間

曼聯看守主教練卡域克(Michael Carrick)上任後重用中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)，後者近2仗都表現出色，外界有不少呼聲認為紅魔應與這合只餘5個月合約的32歲守將續約。然而英國《每日郵報》透露其續約機會低，皆因球會高層視年輕的約羅(Leny Yoro)和艾登希雲(Ayden Heaven)為防線未來基石，下季想馬古尼退位讓兩人有更多出場時間。

史譚支持留用馬古尼

今夏與曼聯約滿的哈利馬古尼，受到看守主教練卡域克重用，過去2輪英超都正選踢足90分鐘，領軍接連擊敗強敵曼城和阿仙奴，證明自己仍然是頂級中堅。外界有不少聲音認為，紅魔應該與這名32歲英格蘭中堅續約，其表現值得獲取一紙新約，一代曼聯中堅史譚亦開腔表示：「任何一支成功的球隊，都渴望擁有為陣容帶來額外價值的球員，這類球員需要強大的心理質素和身體對抗能力，馬古尼就是其中之一。對曼聯而言，他絕對是最佳榜樣，可靠穩定兼發揮出色，留住他對曼聯重建陣容至關重要。」

高層想俾約羅、希雲上位

然而《每日郵報》引述知情人士的消息，指馬古尼續約機會低。消息源指出雖然卡域克十分欣賞馬古尼，但曼聯高層希望他離隊後，可以騰出更多出場時間予兩位年輕中堅約羅和艾登希雲。球會視兩人為未來多年後防基石，現階段需要出場時間成長和磨鍊，不想馬古尼留隊扼殺他倆的出場時間。

