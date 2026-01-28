英超｜柏德列多古大腿後肌受傷 或需休養10周

曼聯的柏德列多古近況大勇，漸獲重用後卻收到壞消息。他於上周末鬥阿仙奴一役因傷退下火線，據報其大腿後肌的傷勢比預期嚴重，或需要休養10周。

多古於曼市打吡有「士哥」。路透社

多古助曼聯擊敗阿仙奴。路透社

多古在鬥阿仙奴一役轟金球。路透社

多古今季季初還佔着正選席位，但到10月起漸漸不獲重用，後備上陣居多；來到12月的聖誕快車賽季，他再次獲得重用已連續於英超上陣7場。多古在前主帥魯賓艾摩廉治下，以出任翼衛為主；到卡域克上任改踢4後衛，多古推前一格踢左翼效果奇佳，他連續兩場有「士哥」，上場鬥阿仙奴更轟出一記金球，最終「紅魔鬼」以3：2破敵取得聯賽兩連勝。

傳曼聯相中雷恩18歲小將

但多古於該役的81分鐘因傷退下火線。該仗賽後，卡域克表示多古只是抽筋，並無大礙。但據多間英媒的報道指出，多古大腿後肌的傷勢比預期重，或要休養長達10周。根據《衛報》報道，曼聯因為多古受傷，將尋求在轉會市場關閉前，羅致新兵填補空缺。其中紅魔正密切注意法甲雷恩美特（Kader Meïté）的動向；這名18歲法國小將今季在法甲攻入3球，去年曾獲法國U21徵召。