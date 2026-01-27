英超│曼聯全體球員周一放假 卡域克同教練團唔休息 睇U21比賽展現紅魔DNA

曼聯周日英超作客3:2擊敗榜首阿仙奴，全隊球員在翌日周一放假一天。然而看守主帥卡域克和整個教練團隊，周一都沒有休息，大家都返回訓練基地準備本周的訓練計劃，並觀看U21青年軍的比賽，展示一隊與青年軍梯隊無分你我的紅魔DNA。

教練團贏完阿仙奴後立即投入工作

英國《曼徹斯特晚報》報導，大軍以出色表現擊敗阿仙奴，全體球員在周一放假休息。然而卡域克和其教練團體在賽後已立即投入工作，在倫敦返回曼徹斯特的途中已觀看比賽的重播，尋找值得改善的地方。而翌日全體教練組都返回卡靈頓訓練基地，籌備本周的訓練計劃，為周末對富咸的英超做好準備。

卡域克和其教練團隊周一沒有休息，備戰周末對富咸的比賽。路透社

卡域克攜同教練團觀看曼聯U21的比賽，展示紅魔DNA。路透社

周一睇U21比賽展示紅魔DNA

同時他們亦觀看曼聯U21對白禮頓的英超二級聯賽，以展示紅魔一隊和各青年軍梯隊無分你我的紅魔精神，這是卡域克接手紅魔後第3次觀看U21比賽。同時知情人士透露，卡域克成為曼聯看守主帥後，一直努力不懈工作，而且行事低調，不會張揚，贏得團隊的一致讚賞。

