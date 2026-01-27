Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯全體球員周一放假 卡域克同教練團唔休息 睇U21比賽展現紅魔DNA

足球世界
更新時間：08:25 2026-01-27 HKT
發佈時間：08:25 2026-01-27 HKT

曼聯周日英超作客3:2擊敗榜首阿仙奴，全隊球員在翌日周一放假一天。然而看守主帥卡域克和整個教練團隊，周一都沒有休息，大家都返回訓練基地準備本周的訓練計劃，並觀看U21青年軍的比賽，展示一隊與青年軍梯隊無分你我的紅魔DNA。

教練團贏完阿仙奴後立即投入工作

英國《曼徹斯特晚報》報導，大軍以出色表現擊敗阿仙奴，全體球員在周一放假休息。然而卡域克和其教練團體在賽後已立即投入工作，在倫敦返回曼徹斯特的途中已觀看比賽的重播，尋找值得改善的地方。而翌日全體教練組都返回卡靈頓訓練基地，籌備本周的訓練計劃，為周末對富咸的英超做好準備。

卡域克和其教練團隊周一沒有休息，備戰周末對富咸的比賽。路透社
卡域克和其教練團隊周一沒有休息，備戰周末對富咸的比賽。路透社
卡域克和其教練團隊周一沒有休息，備戰周末對富咸的比賽。路透社
卡域克和其教練團隊周一沒有休息，備戰周末對富咸的比賽。路透社
卡域克攜同教練團觀看曼聯U21的比賽，展示紅魔DNA。路透社
卡域克攜同教練團觀看曼聯U21的比賽，展示紅魔DNA。路透社

周一睇U21比賽展示紅魔DNA

同時他們亦觀看曼聯U21對白禮頓的英超二級聯賽，以展示紅魔一隊和各青年軍梯隊無分你我的紅魔精神，這是卡域克接手紅魔後第3次觀看U21比賽。同時知情人士透露，卡域克成為曼聯看守主帥後，一直努力不懈工作，而且行事低調，不會張揚，贏得團隊的一致讚賞。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
23小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
15小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
22小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議
關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議
即時國際
3小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
10小時前
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
影視圈
13小時前
大疆無人機在商用領域佔據極大市場。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天
即時國際
13小時前
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
20小時前