英超│曼聯名宿為卡域克爆「內訌」 里奧費迪南公開指摘堅尼、加利仔

曼聯看守主教練卡域克(Michael Carrick)領軍連挫曼城和阿仙奴，但兩位前紅魔名將堅尼(Roy Keane)和加利尼維利(Gary Neville)仍稱前者不配成為球隊正印教頭。此事已演變成曼聯名宿「內訌」，另一位一代紅魔中堅里奧費迪南(Rio Ferdinand)就直斥兩人，指他們的說法充滿不尊重的態度，簡直是無稽之談。

堅尼、加利仔直指卡域克不應坐正

卡域克接手曼聯後，連贏兩場英超「Big6」大戰，先在主場2:0贏同市死敵曼城，剛輪再作客3:2挫榜首阿仙奴。然而球員時代曾與他在紅魔一起合作5年的加利尼維利，直言不認為卡域克能夠帶領紅魔重奪冠軍，他教至季尾應讓位予杜曹或安察洛堤那樣的世界級名帥。至於前曼聯隊長堅尼更苛刻，稱就算卡域克率隊全勝到季尾，都不同意讓他坐正，紅魔需要一位更具份量的教頭。

里奧費迪南直斥兩人：不尊重﹗

與卡域克、堅尼和加利仔都做過隊友的里奧費迪南，對後兩人的說法十分反感，周二在個人頻道中先讚卡域克：「卡域克甫上任，即拿出捨得共誰的魄力。他為大家打造一套適配現有陣容的戰術體系，讓球隊成為一塊難啃的硬骨頭。他最終說到做到，盡取6分﹗」

朗尼認同扶正卡域克

跟接他就開火炮轟：「可是現在有人告訴我，不管卡域克取得甚麼成績，他都不配得到執教曼聯的機會。這些人到底想甚麼？這種不尊重的態度，實在令人難以接受。有人說無論這個人做得多好，都不配教曼聯，說這樣說話到底有甚麼依據？簡直是無稽之談。」另一名將朗尼亦認同里奧費迪南，指卡域克完全有能力勝任這份工，他已經向所有人、向曼聯證明自己的執教能力。

