英超│曼聯想用40萬鎊周薪新約留住B費 一大將離開騰出資金

足球世界
更新時間：07:10 2026-01-27 HKT
發佈時間：07:10 2026-01-27 HKT

英國《每日鏡報》周一報導，曼聯正考慮在今夏打破薪酬架構，以周薪40萬鎊的天價新約，留住隊長並中場核心般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)。知情人士透露由於另一高薪老將卡斯米路已確定離開，球隊在資金空間提高B費的待遇，希望這位因不滿球隊營運方式和頻繁換師的葡萄牙中場留下來。

B費早前因換帥萌生去意

早前有報導指B費因為不滿球會的營運方針，加上近年不停換帥未能穩定發現，對曼聯感到失望，考慮在今夏美、加墨世界盃後離開，尋求職業生涯最後一份大合同。而《每日鏡報》指，曼聯認為如果球隊在今季英超躋身前4取得歐聯席位，B費應該會改變決定留下來，隨隊參加這項歐洲球會級的頂級賽事。

用40萬鎊天價周薪展示誠意

然而紅魔亦知道來自沙特阿拉伯、美國和歐洲的球隊都有意簽下他，故此球會高層希望在今夏提供一份周薪高達40萬鎊的合約給他，以證明對他的重視程度。曼聯的財務狀況雖然未算太好，但由於目前領取35萬鎊周薪的卡斯米路已確定在夏天約滿離開，球會騰出大筆薪酬支出，所以用作向B費加薪。後者現時的合約到2027年屆滿，還有一年續約條款，但曼聯想提早續約，向外界展示想留住此子的決心。

