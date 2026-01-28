歐聯｜拿玻里生死戰主場鬥車路士 麥湯米尼談卡域克掌曼聯

歐聯聯賽階段的前24名才有晉級資格，剛好排在第25位的拿玻里，今晚深夜將主場迎戰車路士。拿玻里中場麥湯米尼被問及曼聯易帥一事表示並不意外，憶起在「紅魔」共事的時光，對卡域克表示「愛與尊敬」。

曼聯青訓出身的麥湯米尼，於2017年升上一隊，當時卡域克仍未掛靴；卡域克於2018年掛靴後，繼續留在曼聯擔任教練，直至2022年轉往執教米杜士堡。麥湯米尼經歷曼聯的磨練，到2024年轉會拿玻里後成為陣中主將，於2024/25球季贏得意甲冠軍之餘，個人還奪得當季意甲最佳球員。

麥湯米尼成為拿玻里不可或缺的一員。路透社

麥湯米尼與卡域克曾在曼聯共事。路透社

麥湯米尼表示對車路士非常熟悉。路透社

感激卡域克與蘇B幫助

麥湯米尼將於今晚深夜領軍迎戰車路士，他在賽前記者會談到卡域克時表示感激：「我對他充滿愛與尊敬；在他與麥堅拿（Kieran McKenna）和蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）都在曼聯效力的那段時期，他們給予了我極大的幫助，我衷心祝願他們一切順利。曼聯近兩場勝仗表現驚人，觀看這些球賽我非常享受，希望強勢能夠延續。我很期待繼續觀看他們的比賽，保持好表現，並祝願他們往後一切順利。」

「非常了解車路士」

說回對戰車路士，在曼聯效力多年的麥湯米尼自然不陌生，他表示：「在我的職業生涯中，曾多次與車路士交手，所以我對他們非常了解。他們擁有出色的球員，以及非常優秀、極具戰術思維的新領隊。車路士是偉大的球會，非常期待在主場迎接他們的挑戰。」拿玻里目前以8分排在出局線的第25位，他們要打入前24名才可以晉級下一輪。