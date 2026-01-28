Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜拿玻里生死戰主場鬥車路士 麥湯米尼談卡域克掌曼聯

足球世界
更新時間：05:51 2026-01-28 HKT
發佈時間：05:51 2026-01-28 HKT

歐聯聯賽階段的前24名才有晉級資格，剛好排在第25位的拿玻里，今晚深夜將主場迎戰車路士。拿玻里中場麥湯米尼被問及曼聯易帥一事表示並不意外，憶起在「紅魔」共事的時光，對卡域克表示「愛與尊敬」。

曼聯青訓出身的麥湯米尼，於2017年升上一隊，當時卡域克仍未掛靴；卡域克於2018年掛靴後，繼續留在曼聯擔任教練，直至2022年轉往執教米杜士堡。麥湯米尼經歷曼聯的磨練，到2024年轉會拿玻里後成為陣中主將，於2024/25球季贏得意甲冠軍之餘，個人還奪得當季意甲最佳球員。

麥湯米尼成為拿玻里不可或缺的一員。路透社
麥湯米尼成為拿玻里不可或缺的一員。路透社
麥湯米尼與卡域克曾在曼聯共事。路透社
麥湯米尼與卡域克曾在曼聯共事。路透社
麥湯米尼表示對車路士非常熟悉。路透社
麥湯米尼表示對車路士非常熟悉。路透社

感激卡域克與蘇B幫助

麥湯米尼將於今晚深夜領軍迎戰車路士，他在賽前記者會談到卡域克時表示感激：「我對他充滿愛與尊敬；在他與麥堅拿（Kieran McKenna）和蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）都在曼聯效力的那段時期，他們給予了我極大的幫助，我衷心祝願他們一切順利。曼聯近兩場勝仗表現驚人，觀看這些球賽我非常享受，希望強勢能夠延續。我很期待繼續觀看他們的比賽，保持好表現，並祝願他們往後一切順利。」

「非常了解車路士」

說回對戰車路士，在曼聯效力多年的麥湯米尼自然不陌生，他表示：「在我的職業生涯中，曾多次與車路士交手，所以我對他們非常了解。他們擁有出色的球員，以及非常優秀、極具戰術思維的新領隊。車路士是偉大的球會，非常期待在主場迎接他們的挑戰。」拿玻里目前以8分排在出局線的第25位，他們要打入前24名才可以晉級下一輪。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
13小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
10小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
18小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
18小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
15小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
10小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
9小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT