英超│積分榜頭6位內戰 曼聯成績最好贏4場共得12分

英超積分榜頭6位球隊阿仙奴、曼城、阿士東維拉、車路士、曼聯和利物浦，季內曾多次相互交手。如果只計算這6支球隊對戰的成績，曼聯和維拉同樣贏4場得12分，前者得失球較佳成頭6位內戰成績最好的球隊。值得一提，榜首阿仙奴踢了8場前6內戰，只得2勝3和3負，硬仗之中的表現未如理想。

曼聯贏過4支「Big6」球隊

據著名數據機構OPTA的統計，目前在英超積分榜排頭6位的球隊中，相互對賽成績最好的球隊的是曼聯，7場收錄4勝3和得12分，得失球差為0，贏過阿仙奴、利物浦、曼城和車路士；維拉6場取得4勝2負，手下敗仗有曼聯、車路士、阿仙奴和曼城，但得失球差為負1，故排紅魔之後。

阿仙奴前列大戰成績差

頭6位內戰成績第3佳的球隊，就是8場錄2勝3和3負得9分的阿仙奴，可是他們比其餘5隊踢多1至3場，期內僅在首輪贏過曼聯，以及次循環大勝維拉，其餘6場全部失分，大戰表現未如理想。曼城就以6場勝和負各2，得8分排第4位。倒數第2是6場得2勝1和3負的利物浦，內戰成績最差是1勝2和2負得5分的車路士，不過他們是前6位中內戰場數最少的球隊，只有5場。

阿仙奴今季在前列大戰表現失色，首循環曾不敵阿士東維拉。路透社

阿仙奴今季在前列大戰表現失色，首循環曾不敵阿士東維拉。路透社

阿仙奴兩循環對利物浦，只有1和1負。路透社

阿仙奴兩循環對利物浦，只有1和1負。路透社