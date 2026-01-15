體壇早報｜皇馬易帥後首戰不敵乙組仔 加拿祖梅開二度照輸 沙拿不敵文尼無緣冠軍

西班牙國王盃爆大冷，剛剛易帥的皇家馬德里於16強面對在西乙排第17位的阿爾巴塞特，於94分鐘被絕殺，以2：3告負出局，4日內連失兩盃。英格蘭聯賽盃方面，車路士與阿仙奴合演4強大戰，「藍戰士」於首回合先主場出擊，有後備上陣的加拿祖梅開二度，但球隊最終以2：3不敵阿仙奴；次回合將於下月初上演。非洲國家盃4強，由利物浦舊隊友文尼與沙拿各自領軍對決，文尼為塞內加爾一箭定江山，助球隊以1：0擊敗埃及；沙拿再次無緣非洲盃冠軍。塞內加爾的決賽對手將是摩洛哥。英超方面，卡域克接掌後首次主持操練，他首次督師將是周六硬撼曼城的打吡大戰，從非洲國家盃後歸隊的迪亞路和麥比奧莫可以候命。

