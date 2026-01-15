英聯盃｜車路士2：3阿仙奴 羅仙尼亞領軍後首敗

英格蘭聯賽盃4強首回合上演大戰，主場出擊的車路士雖有阿歷真度加拿祖梅開二度，最終仍以2：3不敵阿仙奴。「藍戰士」新帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）在領軍第2場賽事迎來首敗，他賽後滿意球員展現鬥志。

今場兩軍精銳盡出，在英超獨領群雄的阿仙奴，今場作客史丹福橋球場佔主動。開賽僅7分鐘，「兵工廠」於左路獲得角球，由賓韋特（Ben White）頂入，先拔頭籌。整個上半場主隊缺乏攻勢，僅得艾斯迪華奧（Estevao）的射門較有威脅，惟過不了倒戈的阿仙奴門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）一關，半場阿仙奴領先1：0。

阿仙奴於英聯盃4強首回合以3：2擊敗車路士。路透社

加拿祖梅開二度。路透社

加拿祖後備上陣不久便建功。路透社

加拿祖梅開二度

換邊後繼續是客隊天下，49分鐘，賓韋特於右路後上助攻，伏兵門前的約基利斯（Viktor Gyökeres）輕鬆射入成2：0，打破近期入球荒。車路士於53分鐘隨即換入加拿祖（Alejandro Garnacho）加強攻力，此子僅上場4分鐘，便接應柏度尼圖（Pedro Neto）的助攻射入，追成較接近紀錄。

阿仙奴在站穩陣腳後再度狂攻，71分鐘，蘇比文迪（Martin Zubimendi）在禁區內接應約基利斯的回後，先以假身避過對手，再起左腳射入，兵工廠再度拉開優勢至3：1。車路士未有放棄，83分鐘，加拿祖接應角球攻勢再射入，追成2：3，個人梅開二度。但阿仙奴最終保住3：2的勝局，首回合作客先拔頭籌。

羅仙尼亞：球員展現鬥志

車路士主帥羅仙尼亞賽後表示：「我對球員的投入度和表現出的決心感到非常滿意，他們已經傾盡全力。這場火藥味濃、踢得非常開放。對於因角球失球，我感到很失望；至於第3個失球同樣令人遺憾，因為當時我們剛追回一球，氣勢正盛並佔據上風。」對於今場球員表現出的精神面貌，他說：「雖然隊中出現病患，本周亦有球員受輕傷，但整個球隊展現出的面貌，是他們願意為了彼此奔跑、戰鬥到底。」次回合將於香港時間2月4日清晨舉行，屆時阿仙奴將會到主場出擊。