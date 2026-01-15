非洲國家盃｜文尼率塞內加爾挫埃及入決賽 沙拿再度無緣冠軍

非洲國家盃4強上演利物浦舊隊友大戰，塞內加爾憑沙迪奧文尼（Sadio Mane）一箭定江山，以1：0擊敗由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）帶領的埃及；塞內加爾的決賽對手是摩洛哥。埃及繼2021年決賽後再度不敵塞內加爾，沙拿繼續與冠軍無緣。

沙拿接近「隱形」 文尼一箭定江山

塞內加爾與埃及可說是非洲區的宿敵，今場兩隊火藥味濃，塞內加爾教練泰奧（Pape Thiaw）在上半場更因誤入埃及技術區，一度引發兩軍後備席衝突。說回戰情，塞內加爾雖然全場佔據主動，但埃及防線組織嚴密，雙方一度陷入膠著。

文尼一箭定江山。法新社

今場上演利物浦舊隊友大戰。法新社

沙拿再次無緣非洲國家盃冠軍。路透社

僵局直至78分鐘才被打破，塞內加爾小將卡馬拉（Lamine Camara）的射門被擋，文尼再於禁區外勁射入網，經VAR長時間覆核後，球證確認入球有效。另一邊廂，今屆賽事已射入4球的沙拿今場被對手凍結，全場射門次數為零，幾乎「隱形」。塞內加爾最終憑文尼這個入球，以1：0擊敗埃及殺入決賽。這亦是文尼繼2022年非洲盃決賽及世界盃外圍賽後，第3次在A級國際賽中擊敗沙拿。

摩洛哥互射12碼淘汰尼日利亞

至於另一場4強，主辦國摩洛哥與尼日利亞踢足120分鐘互無紀錄，最終摩洛哥憑互射12碼，以4：2淘汰對手殺入決賽。決賽將於1月18日深夜上演。