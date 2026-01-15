英超｜熱刺3500萬鎊收購干拿加歷查 簽約至2031年

熱刺宣布從西甲馬德里體育會收購英格蘭中場干拿加歷查（Conor Gallagher），轉會費為3500萬英鎊。這名25歲的前車路士球員獲得多間球會青睞，熱刺最終擊敗主要對手阿士東維拉奪得心頭好，雙方簽約至2031 年。

加歷查於2024年8月以3300萬鎊，由車路士轉投馬體會，效力期間各項賽事上陣77場並攻入7球。如今重返倫敦，他難掩興奮之情：「我很高興能加入這間偉大的球會，這是我職業生涯的重要一步。我知道熱刺球迷非常熱情，我渴望與大家一起創造特別的時刻。」

加歷查由馬體會轉投熱刺。路透社

加歷查為馬體會上陣77場入7球。路透社

曾經效力車路士的加歷查，重返英超。路透社

湯馬士法蘭克：望提升中場戰鬥力

熱刺領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank）對這宗收購給予高度評價。他指出，隨着中場賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）因腿筋重傷需要接受手術，預計缺陣至少3個月，加歷查的加盟正合時：「干拿是頂尖中場，他具備領袖才能和豐富經驗。他在場上的奔跑與壓迫能力，以及門前把握力，將極大增強我們的中場厚度。」

加歷查重返英超爭表現 挽救世盃夢

加歷查至今為英格蘭代表隊上陣22次，曾參與2024年歐國盃並隨隊奪得亞軍。然而，在現任領隊杜曹執教下，他僅獲得1次上陣機會。由於世界盃將於今夏舉行，他希望重返英超後爭取更好表現，挽救世盃夢。

熱刺近期陷入低潮，聯賽榜僅排第 14 位，近6場聯賽輸足5場。雖然歐聯仍有機會直接晉身淘汰賽，但他們在足總盃已被維拉淘汰。熱刺下場比賽將會是本周六主場對韋斯咸，屆時加歷查將有機會亮相。