西班牙盃｜皇馬易帥後首戰不敵乙組仔出局 4日內失兩盃

西班牙國王盃16強，賽前易帥的皇家馬德里作客西乙排17位的阿爾巴塞特，94分鐘被對手絕殺，爆冷以2：3落敗出局。皇馬繼4日前於西班牙超級盃決賽不敵巴塞隆拿後再敗，各項賽事連輸2場，更在4日內失去兩盃。

皇馬日前辭退主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso），改由艾比路亞（Alvaro Arbeloa）領軍。面對阿爾巴塞特，艾比路亞今場收起多名主力，卡馬雲加（Eduardo Camavinga）先任後備，進攻主力基利安麥巴比（Kylian Mbappé）和祖迪比寧咸（Jude Bellingham）更不入大軍名單。

皇馬易帥後首戰告負。路透社

皇馬以2：3不敵乙組的阿爾巴塞特。路透社

阿爾巴塞特爆冷擊敗皇馬。路透社

皇馬今場雖然在控球率全面佔優，但真正具威脅埋門不多，表現乏善可陳。上半場尾段，更被對方中場球員韋拿（Javi Villar）先開紀錄。進入補時階段，阿根廷新貴前鋒馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）挺身而出，替皇馬扳成1：1平手完半場。

賓坦哥梅開二度 阿爾巴塞特補時絕殺

換邊後皇馬圍攻對手，但久攻不下後再失波。82分鐘，阿爾巴塞特右路角球攻勢，皇馬後衛解圍不果，最後被對方伏兵遠柱的賓坦哥（Jefté Betancor）射入靚波，改寫比數為2：1。戰至補時階段，傾巢而出的皇馬在右路博得角球，由干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）接應艾達古拿（Arda Güler）傳送頂入，扳成2：2。眼看比賽步入加時之際，阿爾巴塞特在補時最後階段絕殺皇馬，主隊把握反擊機會，由賓坦哥單人面對兩名皇馬守衛，於94分鐘冷靜地燙射入遠柱。最終阿爾巴塞特爆大冷，以3：2淘汰皇家馬德里，殺入8強。