英超｜卡域克主持首課曼聯操練 迪亞路、麥比奧莫回歸鬥曼城

卡域克（Michael Carrick）成為曼聯代理主教練的首個挑戰，是在周六於奥脱福迎戰曼城。他於周三主持首課操練，先迎來好消息，因出戰非洲國家盃而缺陣多場的鋒將阿密特迪亞路（Amad Diallo）與麥比奧莫（Bryan Mbeumo）已經復操，將在這場打吡戰隨時候命。

周二才正式上任成為曼聯主教練的卡域克，翌日已馬不停蹄主持首課操練。在曼聯官方發放的操練照片中，可以看到阿密特迪亞路與麥比奧莫都出現在卡靈頓訓練中心，意味着他們可在周六這場大戰中上陣。新埋班的教練團成員也有份主持訓練，包括賀蘭（Steve Holland）、伊雲斯（Jonny Evans）、活基治（Jonathan Woodgate）和賓尼安（Travis Binnion）等等。

曼聯傷兵只剩迪列特

阿密達迪亞路和麥比奧莫是曼聯今季的進攻命脈。在前任主教練魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）的3-4-2-1陣式中，他們二人尤其合拍，一共貢獻9個入球。在他們缺席的6場比賽中，曼聯唯一勝仗是英超以1：0小勝紐卡素，錄得1勝3和2負的成績，間接令管理層對艾摩廉失去信心。除了他們二人歸隊，哈利馬古尼已傷癒復出並在上仗對白禮頓後備上陣，曼聯現時的傷兵只剩餘馬菲斯迪列特（Matthijs de Ligt）；另外，上場領紅的小將利斯（Shea Lacey）須於周六一仗停賽。

曼徹斯特打吡將於周六晚上8時半上演。曼聯在足總盃出局後，只剩下爭取聯賽前四的目標；目前曼聯以8勝8和5負得32分排在第7位，落後第4位的利物浦3分。