體壇早報｜卡域克官宣任曼聯看守領隊 「盼踢熱血足球」 曼城施美安再入波

足球世界
更新時間：07:42 2026-01-14 HKT
發佈時間：07:42 2026-01-14 HKT

曼聯宣布卡域克出任看守領隊至季尾，由前英格蘭代表隊助教賀蘭任助教，與他曾在米杜士堡共事的活基治亦會加入教練團。卡域克唯一正式領軍的經歷，是於2022-2025年間執教英冠的米杜士堡，首季曾帶領球隊由21位升上第4名衝線；次季領軍殺入聯賽盃4強；第3季球隊以第10名完成聯賽，卡域克之後被炒。他在首個訪問談及領軍哲學，強調團結和盡全力是基石，希望踢出令人熱血沸騰的足球。他今天將首次與球員見面，並隨即投入操練，備戰今個周六大戰曼城的打吡。至於曼城今晨出戰聯賽盃4強首回合，有施美安連續兩場建功下，以2：0擊敗紐卡素。

卡域克與活基治曾在米杜士堡共事，後者將加入曼聯教練團。路透社
卡域克感謝米杜士堡給予學習機會。路透社
曼聯今周將迎來「曼市打吡」大戰曼城。路透社
施美安連續兩場入波。路透社
英超｜曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾 「深知成功要訣」

英超｜卡域克唯一正式執掌履歷 曾領米杜士堡由第21位衝上殿軍

英超｜卡域克談領軍風格 「盼凝聚球隊踢熱血足球」

英超｜卡域克談做曼聯球員要素 「有才華亦需謙虛努力 成功無捷徑」

英超｜卡域克料排4後衛陣式 明奈勢成得益者

英格蘭聯賽盃｜施美安連續兩場入波 「曼城環境完美」

法新社/美聯社/路透社
