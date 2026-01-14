Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格蘭聯賽盃｜施美安連續兩場入波 「曼城環境完美」

足球世界
更新時間：06:59 2026-01-14 HKT
發佈時間：06:59 2026-01-14 HKT

曼城今晨在英格蘭聯賽盃4強首回合作客紐卡素，新兵安東尼施美安繼上場後再有「士哥」。「藍月」最終以2：0擊敗紐卡素，次回合將於下月4日舉行。

上半場兩軍互無紀錄，下半場53分鐘曼城憑施美安的入球領先；謝利美杜古於左路傳中，前柱的貝拿度施華鏟射稍稍改變皮球方向，門前的施美安第一時間掃把腳破網。施美安5日前才由般尼茅夫加盟曼城，上場足總盃以10：1大炒埃克塞特的「地標戰」中開齋，他今場再有入球，是連續兩場建功。

卓基為曼城奠勝。路透社
施美安這次詐糊，VAR用了近5分鐘才決定入球無效。路透社
曼城球員對於球證的判決感到不滿。路透社
施美安連續兩場入波。路透社
VAR睇片近5分鐘 推翻曼城入球

施美安之後有機會梅開二度，63分鐘接應左路角球後腳將皮球撐入網。但隊友夏蘭特在門前處於越位位置，與紐卡素守將馬歷泰奧爭位；VAR用了接近5分鐘翻看後，判入球無效，引起曼城球員不滿。曼城下半場主導戰局，但要到98分鐘才奠定勝局，艾洛利於左路與隊友撞牆後突破落底線傳中，卓基第一時間起左腳射入網。

曼城各項賽事13場不敗

最終曼城於首回合以2：0擊敗紐卡素，各項賽事13場不敗；4強次回合將於下月4日、回到曼城主場上演。施美安賽後表示曼城環境完美：「每個人都信心十足，希望成就最佳，隊友幫助我建立自信，令我感到受歡迎。我憑着在般尼茅夫作戰時的信心，並帶來這裏，比賽時帶上笑容。我正享受每一個瞬間。」

