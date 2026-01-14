Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡域克談做曼聯球員要素 「有才華亦需謙虛努力 成功無捷徑」

足球世界
更新時間：06:03 2026-01-14 HKT
發佈時間：06:03 2026-01-14 HKT

曼聯在一切紛擾中軍心不穩，戰績平平、管理層混亂、有球員希望出走。卡域克強調紀律和團隊精神，認為要成為曼聯球員，「有天賦才華是一回事，一切仍要還原基本步，成功並無捷徑」。

「替工」費查在日前帶領曼聯於足總盃不敵白禮頓出局後，以「脆弱」形容目前的曼聯，又嚴厲地指「如果不想留隊，可以、亦應該離開」。曼聯今季只餘1條戰線，比賽有限陣容競爭自然更大，對後備球員來說要取得上陣機會就更難。卡域克出任看守領隊至季尾，在軍心不穩的曼聯，他強調紀律的重要。

曼聯上周解僱魯賓艾摩廉。路透社
卡域克滿意曼聯陣容。路透社
卡域克認為團結和盡力最重要。路透社
曼聯今周將迎來「曼市打吡」大戰曼城。路透社
「還原基本步 為彼此而戰」

談及做曼聯球員的要素時，卡域克表示有才華不代表一切，努力才是首要：「需要付出極大努力。球員必須保持謙虛、腳踏實地，並明白擁有天賦、才華與特權是一回事，一切仍要還原基本步：善待他人、尊重他人、互相扶持，並為彼此而戰。其餘的一切，無論是戰術、技術還是入球後的慶祝動作，都只是額外的。所有事情必須建基在團結和盡全力之上。成功並無捷徑，亦不應有捷徑。能登上頂峰是因為你實至名歸，過程中絕對不能有半點鬆懈。」

他評論曼聯目前陣容時表示滿意：「有很多有才華的球員，亦有很多處於成長期的小將，正在探索在這間球會踢波的感覺。這支球隊絕對是令人嚮往的足球殿堂，但有時的確需要時間適應，完全可以理解。我們每個人都經歷過這個階段，即使是當年的輝煌時期，球員同樣面對磨合的過程，這正是我與教練團的職責，要協助他們渡過難關。」

