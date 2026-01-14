英超｜卡域克談領軍風格 「盼凝聚球隊踢熱血足球」

卡域克在曼聯官方podcast《Inside Carrington》，談及自己的領軍風格。他希望凝聚球隊，踢出令人熱血沸騰的足球。

感謝米杜士堡給予學習機會

卡域克在曼聯效力多年，掛靴後亦留在球隊教練團，到2022年第一次正式開展領隊生涯，出任米杜士堡領隊3季。他表示曼聯是他世上最喜愛的球隊，長年效力和教練經歷令他對球隊非常熟悉。他又表示離開曼聯，隻身到米杜士堡執教的經歷令他學習到很多：「我犯過錯，但這是學習的必經過程。我獲得很多寶貴的經驗，有時去沉澱和思考，感謝米杜士堡讓我有這個學習機會。」

卡域克感謝米杜士堡給予學習機會。路透社

卡域克在曼聯官方podcast談及領軍哲學。路透社

卡域克出任曼聯看守領隊至季尾。路透社

今與球員見面 首戰將硬撼曼城

卡域克回到曼聯，坐在卡靈頓訓練場內的房間錄這次節目，訓練場經過翻新之後，已經與他上次到來大有不同。他今天將首次與麾下見面，並會立即展開操練工作，第一場領軍將迎來英超主場硬撼曼城。談到領軍哲學，卡域克表示：「想贏波是理所當然的，我們每一場都渴望取勝。當然，達成目標有不同的方式，面對比賽中不同的情境和形勢，或許需要採取特定的踢法。」

「盼觀賽能興奮得從座位上跳起」

對卡域克而言，凝聚球隊是首要，「重點在於與球員並肩作戰。我熱愛與球員合作，幫助他們在個人層面上進步，從而提升球隊的整體實力。我會支持他們。我也是團隊的一分子，互相扶持至關重要」。但講到底戰績仍是最重要，他說： 「但我很清楚，一切最終取決於賽果。我希望球隊能踢出令人熱血沸騰的足球，保持積極、展現自我並帶來驚喜。我希望自己在觀看球賽時，能興奮得從座位上跳起來，享受他們作賽，當然，成績必須相輔相成。我對此充滿熱誠，因為我對於正式展開工作、看看我們能成就什麼，感到非常興奮。」