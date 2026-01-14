英超｜曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾 「深知成功要訣」

曼聯宣佈由卡域克出任看守領隊，直至季尾。這名44歲曼聯名宿表示：「帶領曼聯深感榮幸，我深知在這球會成功的要訣。」

曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾。路透社

曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾。曼聯官方網站截圖

紅魔上周解僱魯賓艾摩廉，由U18教練費查暫代職務兩場，期間積極尋找看守領隊。在卡域克與蘇斯克查之間，曼聯最終選擇前者。卡域克表示：「能帶領曼聯是深感榮幸。我深知在這球會成功的要訣，首要是協助球員達到這間偉大球會應有的準則，而我們清楚他們絕對有能力做到。」他續指：「我曾與陣中多名球員合作，近年一直密切留意球隊表現。我對他們的才華、熱誠以及在球隊取得成功的信心堅定不移。本球季仍有許多目標值得去奮鬥，我們已準備好團結一致，以好表現回饋球迷們忠實的支持。」

賀蘭任副手 費查續教U18

卡域克的教練團陣容亦已確定，將由前英格蘭代表隊助教賀蘭出任副手，其餘教練包括曾與卡域克在米杜士堡共事的活基治（Jonathan Woodgate）、曼聯U21教練賓尼安（Travis Binnion）、門將教練格列摩臣（Craig Mawson），以及另一名宿伊雲斯。至於早前暫代職務的費查，則沒有在一隊教練名單內，曼聯聲明提到費查將繼續帶領曼聯U18的職務，並對他上周的努力表示感謝。