Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾 「深知成功要訣」

足球世界
更新時間：03:59 2026-01-14 HKT
發佈時間：03:59 2026-01-14 HKT

曼聯宣佈由卡域克出任看守領隊，直至季尾。這名44歲曼聯名宿表示：「帶領曼聯深感榮幸，我深知在這球會成功的要訣。」

曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾。路透社
曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾。路透社
曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾。曼聯官方網站截圖
曼聯宣佈卡域克任看守領隊至季尾。曼聯官方網站截圖

紅魔上周解僱魯賓艾摩廉，由U18教練費查暫代職務兩場，期間積極尋找看守領隊。在卡域克與蘇斯克查之間，曼聯最終選擇前者。卡域克表示：「能帶領曼聯是深感榮幸。我深知在這球會成功的要訣，首要是協助球員達到這間偉大球會應有的準則，而我們清楚他們絕對有能力做到。」他續指：「我曾與陣中多名球員合作，近年一直密切留意球隊表現。我對他們的才華、熱誠以及在球隊取得成功的信心堅定不移。本球季仍有許多目標值得去奮鬥，我們已準備好團結一致，以好表現回饋球迷們忠實的支持。」

賀蘭任副手 費查續教U18

卡域克的教練團陣容亦已確定，將由前英格蘭代表隊助教賀蘭出任副手，其餘教練包括曾與卡域克在米杜士堡共事的活基治（Jonathan Woodgate）、曼聯U21教練賓尼安（Travis Binnion）、門將教練格列摩臣（Craig Mawson），以及另一名宿伊雲斯。至於早前暫代職務的費查，則沒有在一隊教練名單內，曼聯聲明提到費查將繼續帶領曼聯U18的職務，並對他上周的努力表示感謝。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
00:50
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
商業創科
5小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
柴灣翠灣漁港酒樓突然結業！長者聚腳點 李龍基曾登台演出 業主出公告限7日內搬走 街坊震驚︰仲叫啲客買年糕券
柴灣翠灣漁港酒樓突然結業！長者聚腳點 李龍基曾登台演出 業主出公告限7日內搬走 街坊震驚︰仲叫啲客買年糕券
飲食
13小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
9小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
6小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
10小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
9小時前