英超｜卡域克料排4後衛陣式 明奈勢成得益者

曼聯由卡域克接掌，出任看守領隊至季尾。明奈有可能成為這次易帥的得益者，他在艾摩廉治下少有上陣機會，但卡域克在之前的訪問曾對於這名英格蘭中場有很高的評價，加上陣式可能改變，勢令明奈有更多上陣機會。

明奈在足總盃鬥白禮頓正選上陣。路透社

明奈勢成曼聯易帥得益者。路透社

卡域克曾表示青訓球員，在曼聯有關鍵角色。路透社

明奈今季在艾摩廉的治下，英超未嘗正選上陣，根據《transfermarkt》統計，聯賽11場僅合共上陣212分鐘；唯一擔正是聯賽盃次圈不敵甘士比一役。在艾摩廉被炒後，之後兩場由費查暫代職務改踢4後衛，傷癒的明奈先在英超作客般尼後備上陣16場，4日後在足總盃主場鬥白禮頓，則正選上陣並踢了62分鐘。

曾指青訓出身球員有關鍵角色

卡域克上任，預料繼續排出4後衛陣式，明奈有可能成為得益者。卡域克對明奈的欣賞並非秘密，他在7月上里奧費迪南的節目時，強調像明奈這樣的球員，在曼聯陣中有關鍵的角色：「球員經歷青訓，對球會非常熟悉，而且知道效力的感覺，曼聯必須要有這一元素。一直都有，亦一直必須要有。他已經展現他的才華，你就可以說『是的，他們明白曼聯的價值，了解狀況。幫助他吧，塑造和給予支持』。這裏絕對有他的位置。」