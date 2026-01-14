英超｜卡域克唯一正式執掌履歷 曾領米杜士堡由第21位衝上殿軍
發佈時間：04:41 2026-01-14 HKT
卡域克力壓蘇斯克查，成為曼聯今季的看守領隊直至季尾。卡域克於2018年在曼聯掛靴，2021年在蘇斯克查被炒後曾暫代職務；他之後在米杜士堡執教3季，是他目前唯一正式執掌的履歷。
球員年代5奪英超
卡域克是韋斯咸青訓產品，1999年、18歲的他首次為「鎚仔幫」一隊上陣，2004年轉會熱刺效力兩季後，於2006年加盟曼聯直至2018年掛靴。他效力曼聯期間，曾贏得5次英超、1次歐聯、1次歐霸、1次足總盃、3次聯賽盃以及1次世界冠軍球會盃。他在2001至2015年間34次代表英格蘭上陣。
曾任替工 領曼聯取2勝1和
在曼聯掛靴後，卡域克留在「紅魔」擔任教練，時任領隊是摩連奴。到摩連奴於2018年12月被炒，卡域克曾經暫代職務，直至曼聯宣布由蘇斯克查接掌至季尾；卡域克則獲蘇斯克查留在教練團中。當季季後，蘇斯克查獲得正式領隊合約，但到2021年11月蘇斯克查被炒，這次卡域克出任「替工」並領軍3場取得2勝1和，包括歐聯作客以2：0擊敗維拉利爾、英超作客1：1和車路士，以及英超主場3：2擊敗阿仙奴。曼聯之後宣布由蘭歷克出任看守領隊至季尾。
領米堡殺入聯賽盃4強 不敵車路士
卡域克正式的領隊工作履歷，只有英冠的米杜士堡。他於2022年10月上任，當時米杜士堡排在第21位，但卡域克最終帶領球隊以第4位完成，惟在升班附加賽不敵高雲地利。領軍的第2季，卡域克帶領米杜士堡殺入聯賽盃4強但最終不敵車路士出局，球隊在英冠則以第8名完成，卡域克在季尾獲得一紙3年合約。但翌季季尾在米杜士堡在英冠只獲得第10名，卡域克於2025年6月被解僱。根據《transfermarkt》的數據，他帶領米杜士堡136場取得63勝24和49負。
