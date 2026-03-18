澳門消委會檢測20款杯麵 全部屬「高鈉」 9成杯麵熱量等於1至2碗白飯

杯麵是不少人眼中的「即食恩物」，家中總少不了它的身影，然而背後卻隱藏著高熱量、高鈉的健康陷阱。澳門消委會在市面上搜羅了20款杯麵，檢視包裝上的營養標籤，結果發現全部樣本均屬「高鈉」食物，消費者選購時應留意營養標籤，建立健康的飲食習慣。

澳門消委會檢測20款杯麵 熱量鈉含量一覽

澳門消委會在2025年9月調查及比較了20款杯麵產品，零售價由$4.50澳門元至$22.5澳門元不等，淨重量則介乎33克至200克。消委會根據各產品包裝上的營養標籤，分析其熱量與鈉含量。

20款杯麵熱量鈉量一覽

樣本名稱 零售價* (澳門元) 熱量(千卡/整份) 鈉 (毫克/整份) 超力碗裝銀絲米粉 (雪菜肉絲味) $13.5 340 1,584 白象湯好喝老母雞湯麵 $10.00 541 2,546 公仔碗麵日式豬骨濃湯味即食麵 $6.90 538 1,976 公仔點心麵日式醬油味即食麵 $4.50 151 586 公仔炒麵王蠔油海鮮味即食麵 $7.80 500 1,700 公仔米粉雪菜肉絲味 (碗裝) $5.80 273 2,171 台酒花雕雞麵 $18.00 537 2,536 滿漢大餐珍味牛肉麵 $22.50 578 2,189 營多杯裝撈麵(原味) $8.50 362 830 康師傅紅燒牛肉味即食麵(碗) $6.60 519 2,533 媽媽濃湯酸辣冬陰蝦杯麵 $8.80 256 1,880 媽咪胡椒杯麵 $6.50 273 1,277 日清合味道海鮮味即食麵 $7.80 312 1,269 日清出前一丁麻油味即食麵(杯麵) $7.80 312 1,155 農心辛拉麵 (特辣香菇味) $5.20 306 1,402 湯達人日式豚骨拉麵 (杯麵) $6.00 339 1,887 壽桃生麵皇(幼)-瑤柱海鮮湯味 $8.80 269 2,280 食族人經典酸辣粉 $14.80 467 2,639 統一來一桶紅燒牛肉麵 $5.80 490 2,290 海底撈酸辣粉方便粉絲 $12.80 495 6,451

*購買樣本時的金額，不同零售點售價可能會有差異，僅供參考。

9成杯麵熱量等於1至2碗白飯 鈉量全數超標

澳門消委會指，熱量主要來自食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白質。20款杯麵每100克的熱量由268.4至483千卡不等。若計算進食一整杯的熱量，則介乎151至578千卡。一碗100克白飯約含260千卡熱量。換言之，調查中9成杯麵的熱量已相當於進食1至2碗白飯。消委會提醒，長期攝入過多熱量會在體內積聚造成肥胖，增加患上高血壓、心臟病及高膽固醇等慢性疾病的風險。

提到杯麵，人們往往會聯想到「鈉含量偏高」的問題。參考香港食物安全中心的定義，每100克食物含超過600毫克鈉（約1.5克鹽）即列作「高鈉」食物。按此標準，本次調查的20款杯麵全部屬於「高鈉」，每100克鈉含量1,107至4,480毫克不等，進食一整杯攝取的鈉由586至6,451毫克。20款中有9款杯麵的總鈉量已超過每日建議攝取量2,000毫克，包括：

白象湯好喝老母雞湯麵 公仔米粉雪菜肉絲味 (碗裝) 台酒花雕雞麵 滿漢大餐珍味牛肉麵 康師傅紅燒牛肉味即食麵(碗) 壽桃生麵皇(幼)-瑤柱海鮮湯味 食族人經典酸辣粉 統一來一桶紅燒牛肉麵 海底撈酸辣粉方便粉絲

最高一款「海底撈酸辣粉方便粉絲」的鈉含量更是每日建議攝取量的3倍多，相當於約16克（超過3平茶匙）的食鹽。鈉雖是人體不可或缺的電解質，有助神經傳遞和肌肉收縮，但長期攝取高鈉食品可能增加患高血壓、心血管疾病、中風和冠心病等風險。對於高血壓或腎病患者，頻繁食用高鈉食品會加重身體負擔。

選購與食用6大妙法 勿以杯麵替代正餐

消委會提供以下建議，助消費者食得安心：

1. 選購時檢查包裝：留意產品包裝有否破損，以及成分與有效食用期等資料。

2. 細閱營養標籤：了解食物的重量和每份或每100克的鈉含量後才決定購買。

3. 盡快進食，少喝湯：麵條浸泡過久會吸收過多湯汁，增加鈉攝取；湯底更是鈉的主要來源，宜盡量避免飲用。

4. 調味包適量添加：調味包是鈉的主要來源，不必整包加入，可分批或減少份量，味道適宜即可。

5. 搭配蔬菜水果：避免長期頻繁進食，若食用應搭配蔬菜和水果，以補充膳食纖維及維生素。

6. 注意加熱安全：除非包裝註明可放入微波爐或蒸煮爐具，否則切勿以此類方式加熱；亦勿將沸水注入有破損或變形的容器中沖泡。

消委會強調，杯麵通常缺乏蔬菜和水果所提供的膳食纖維及維他命等營養成分。即使生活忙碌，亦應避免以杯麵來替代日常正餐，以免導致營養不良。

資料來源：澳門消委會

延伸閱讀：貓砂推介｜澳門消委會測試40款產品 4款奪5星評級 防重金屬甲醛 瞬間吸水除臭！

---

相關文章：

消委會即食麵｜比拼19款麵餅鈉含量可相差79倍！出前一丁較低鈉？吃素麵反而超標？

重金屬傷肝腎？澳門消委會檢測食用醋 即看10款安全名單 最平$9.4有交易

地拖推介｜澳門消委會比拼4類產品 教選購小貼士 擰水地拖5分鐘速乾 清潔水漬用這款！

澳門消委會教7招家居防霉攻略 必學漂白水黃金比例 1:49/1:10要幾時用？