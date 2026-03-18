澳門消委會檢測20款杯麵 全部屬「高鈉」 9成杯麵熱量等於1至2碗白飯
發佈時間：17:28 2026-03-18 HKT
杯麵是不少人眼中的「即食恩物」，家中總少不了它的身影，然而背後卻隱藏著高熱量、高鈉的健康陷阱。澳門消委會在市面上搜羅了20款杯麵，檢視包裝上的營養標籤，結果發現全部樣本均屬「高鈉」食物，消費者選購時應留意營養標籤，建立健康的飲食習慣。
澳門消委會檢測20款杯麵 熱量鈉含量一覽
澳門消委會在2025年9月調查及比較了20款杯麵產品，零售價由$4.50澳門元至$22.5澳門元不等，淨重量則介乎33克至200克。消委會根據各產品包裝上的營養標籤，分析其熱量與鈉含量。
20款杯麵熱量鈉量一覽
|樣本名稱
|零售價* (澳門元)
|熱量(千卡/整份)
|鈉 (毫克/整份)
|超力碗裝銀絲米粉 (雪菜肉絲味)
|$13.5
|340
|1,584
|白象湯好喝老母雞湯麵
|$10.00
|541
|2,546
|公仔碗麵日式豬骨濃湯味即食麵
|$6.90
|538
|1,976
|公仔點心麵日式醬油味即食麵
|$4.50
|151
|586
|公仔炒麵王蠔油海鮮味即食麵
|$7.80
|500
|1,700
|公仔米粉雪菜肉絲味 (碗裝)
|$5.80
|273
|2,171
|台酒花雕雞麵
|$18.00
|537
|2,536
|滿漢大餐珍味牛肉麵
|$22.50
|578
|2,189
|營多杯裝撈麵(原味)
|$8.50
|362
|830
|康師傅紅燒牛肉味即食麵(碗)
|$6.60
|519
|2,533
|媽媽濃湯酸辣冬陰蝦杯麵
|$8.80
|256
|1,880
|媽咪胡椒杯麵
|$6.50
|273
|1,277
|日清合味道海鮮味即食麵
|$7.80
|312
|1,269
|日清出前一丁麻油味即食麵(杯麵)
|$7.80
|312
|1,155
|農心辛拉麵 (特辣香菇味)
|$5.20
|306
|1,402
|湯達人日式豚骨拉麵 (杯麵)
|$6.00
|339
|1,887
|壽桃生麵皇(幼)-瑤柱海鮮湯味
|$8.80
|269
|2,280
|食族人經典酸辣粉
|$14.80
|467
|2,639
|統一來一桶紅燒牛肉麵
|$5.80
|490
|2,290
|海底撈酸辣粉方便粉絲
|$12.80
|495
|6,451
*購買樣本時的金額，不同零售點售價可能會有差異，僅供參考。
9成杯麵熱量等於1至2碗白飯 鈉量全數超標
澳門消委會指，熱量主要來自食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白質。20款杯麵每100克的熱量由268.4至483千卡不等。若計算進食一整杯的熱量，則介乎151至578千卡。一碗100克白飯約含260千卡熱量。換言之，調查中9成杯麵的熱量已相當於進食1至2碗白飯。消委會提醒，長期攝入過多熱量會在體內積聚造成肥胖，增加患上高血壓、心臟病及高膽固醇等慢性疾病的風險。
提到杯麵，人們往往會聯想到「鈉含量偏高」的問題。參考香港食物安全中心的定義，每100克食物含超過600毫克鈉（約1.5克鹽）即列作「高鈉」食物。按此標準，本次調查的20款杯麵全部屬於「高鈉」，每100克鈉含量1,107至4,480毫克不等，進食一整杯攝取的鈉由586至6,451毫克。20款中有9款杯麵的總鈉量已超過每日建議攝取量2,000毫克，包括：
- 白象湯好喝老母雞湯麵
- 公仔米粉雪菜肉絲味 (碗裝)
- 台酒花雕雞麵
- 滿漢大餐珍味牛肉麵
- 康師傅紅燒牛肉味即食麵(碗)
- 壽桃生麵皇(幼)-瑤柱海鮮湯味
- 食族人經典酸辣粉
- 統一來一桶紅燒牛肉麵
- 海底撈酸辣粉方便粉絲
最高一款「海底撈酸辣粉方便粉絲」的鈉含量更是每日建議攝取量的3倍多，相當於約16克（超過3平茶匙）的食鹽。鈉雖是人體不可或缺的電解質，有助神經傳遞和肌肉收縮，但長期攝取高鈉食品可能增加患高血壓、心血管疾病、中風和冠心病等風險。對於高血壓或腎病患者，頻繁食用高鈉食品會加重身體負擔。
選購與食用6大妙法 勿以杯麵替代正餐
消委會提供以下建議，助消費者食得安心：
1. 選購時檢查包裝：留意產品包裝有否破損，以及成分與有效食用期等資料。
2. 細閱營養標籤：了解食物的重量和每份或每100克的鈉含量後才決定購買。
3. 盡快進食，少喝湯：麵條浸泡過久會吸收過多湯汁，增加鈉攝取；湯底更是鈉的主要來源，宜盡量避免飲用。
4. 調味包適量添加：調味包是鈉的主要來源，不必整包加入，可分批或減少份量，味道適宜即可。
5. 搭配蔬菜水果：避免長期頻繁進食，若食用應搭配蔬菜和水果，以補充膳食纖維及維生素。
6. 注意加熱安全：除非包裝註明可放入微波爐或蒸煮爐具，否則切勿以此類方式加熱；亦勿將沸水注入有破損或變形的容器中沖泡。
消委會強調，杯麵通常缺乏蔬菜和水果所提供的膳食纖維及維他命等營養成分。即使生活忙碌，亦應避免以杯麵來替代日常正餐，以免導致營養不良。
資料來源：澳門消委會
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