澳門消委會教7招家居防霉攻略 必學漂白水黃金比例 1:49/1:10要幾時用？

更新時間：15:14 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:14 2026-03-12 HKT

春日回暖，溫暖潮濕天氣正是霉菌滋生的溫床。尤其是浴室、廚房、衣櫃和窗邊等濕氣較重的地方，最容易出現霉斑與霉味。澳門消委會聯同清潔業界分享了7招防霉攻略，助家居保持清新舒適。

菌危害不容忽視 物理防霉法：控制濕度是關鍵

霉菌危害健康，釋放的孢子和代謝產物，可引發呼吸道過敏、哮喘，甚至影響免疫系統。長期生活在霉菌滋生的環境中，對長者、兒童及過敏體質人士的威脅尤為明顯。因此，及早預防和有效清除黴菌，是春季家居護理的重要一環。澳門消委會在390期刊物中分享春天防霉良方，包括以下7招：

1. 除濕機長開 濕度維持50%以下

使用除濕機將室內濕度保持在50%以下，能大大降低黴菌生長的機會。同時可搭配風扇或抽氣扇，加強空氣流動，避免濕氣積聚。

2. 密閉空間放置吸濕產品

在衣櫃、鞋櫃及床底等通風較差的密閉空間，可放置活性炭、除濕包或矽膠乾燥劑，有效減少濕氣。記住定期更換，確保吸濕效果持久。

3. 漂白水除霉法

對於範圍較大的黴菌，可用1:10比例稀釋漂白水（即1份漂白水兌10份水），稀釋時必須用冷水，熱水會分解次氯酸鈉，失去效能。之後用抹布或噴壺塗抹在發霉處，靜置15至20分鐘後擦拭乾淨。

漂白水黃金比例

稀釋比例 用途 適用情況
1：4 血液濺溢消毒 處理血液污染
1：10 去除霉菌 處理範圍較大的霉菌
1：49 消毒受污染物件 處理被嘔吐物、排泄物污染的表面
1：99 一般家居清潔消毒 日常環境清潔

使用漂白水注意事項

  • 在空氣流通的環境下稀釋和使用
  • 佩戴適當防護裝備：口罩、手套、護眼罩及膠圍裙
  • 避免用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面
  • 如漂白水濺入眼睛，立即用清水沖洗最少15分鐘並求醫

4. 酒精除霉法

可使用75%酒精噴灑發霉區域，靜置幾分鐘後擦拭，有效消毒並防止霉菌再次滋生；適用於木質傢具和皮革製品，但使用前應先在不顯眼處測試，確保不會損壞材質。

5. 養成良好清潔習慣

每天花幾分鐘簡單整理，將雜物歸位、擦拭桌面，可大大減少灰塵積聚。每週制定深層清掃計劃，包括吸塵、拖地和擦拭傢具。

6. 進門前脫鞋+安裝防蚊網

在進入室內前先脫鞋，有效減少從外部帶入的灰塵和污染物。另外可在窗戶安裝防蚊網，既可防止昆蟲進入，也能減少外部灰塵飄入。

7. 傢具電器防塵

  • 傢俬蠟水：抹傢具時可使用傢俬蠟水，抹拭後能延遲灰塵吸附在表面，除塵效果更佳。
  • 防靜電噴霧：電器表面可使用防靜電噴霧，同樣可延遲灰塵吸附。防靜電噴霧只可用於電器表面，切勿噴在內部機件或電子板上，以免引發漏電甚至爆炸。

---

