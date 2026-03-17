貓砂推介｜澳門消委會測試40款產品 4款奪5星評級 防重金屬甲醛 瞬間吸水除臭！

貓砂作為貓咪生活中不可或缺的夥伴，貓砂的品質不僅影響着寵物的身體健康，還會影響人與貓共處的居家體驗。近年來，貓砂種類也發展至有膨潤土、豆腐、礦石和混合等多元化的選擇，為了解市面上不同種類、不同品牌貓砂的質量，澳門消委會聯合四地消委會全面對比40款產品，希望為消費者提供更多資訊作選購參考。

澳門消委會測試40款貓砂 豆腐貓砂/混合貓砂/礦石貓砂/膨潤土貓砂

是次比較測試樣本由澳門消委會與深圳市消費者委員會、中山市消費者委員會，以及四川省廣安市保護消費者權益委員會的工作人員分別以一般消費者身份從線上、線下共購買40款貓砂樣本，其中本會共抽取4款樣本，包括豆腐貓砂、混合貓砂、礦石貓砂和膨潤土貓砂4類。本次比較測試參考中國相關標準 GB/T 43839-2024《伴侶動物（寵物）用品安全技術要求》、T/SDPIA 05-2022《寵物貓砂通用技術規範》、T/CIQA 11-2020《豆腐貓砂規範》、T/ZGXX 0005-2022《寵物清潔衛生用品 貓砂》，對樣本的安全指標（砷、鉛、甲醛含量）、物理性能指標 （結團強度、含粉率、粉化率）與使用性能指標 （除臭率、吸水率）3 個方面共8個指標進行測試：

1. 安全指標

鉛含量 ：有毒重金屬，寵物長期接觸後，這些重金屬會在其體內積聚，進而損害神經和消化系統等。

：有毒重金屬，寵物長期接觸後，這些重金屬會在其體內積聚，進而損害神經和消化系統等。 砷含量 ：和鉛一樣是有毒重金屬。

：和鉛一樣是有毒重金屬。 甲醛含量：甲醛具有刺激性，會刺激貓的呼吸道和皮膚，引發過敏或炎症，人類吸入後同樣可能產生不適。

2. 物理性能指標

結團強度 ：結團強度是指貓砂的結團牢固性，即貓砂能否迅速、緊密地將尿液包裹成塊，清理時能保持完整形態，不散落碎屑，也不黏着盆底。結團強度數值越高，團塊越結實，鏟砂時就不易碎裂，不僅節省用量，使用體驗也更佳，數值越低，則團塊鬆散易碎，易殘留碎屑，既增加清潔難度，也會提高消耗量。

：結團強度是指貓砂的結團牢固性，即貓砂能否迅速、緊密地將尿液包裹成塊，清理時能保持完整形態，不散落碎屑，也不黏着盆底。結團強度數值越高，團塊越結實，鏟砂時就不易碎裂，不僅節省用量，使用體驗也更佳，數值越低，則團塊鬆散易碎，易殘留碎屑，既增加清潔難度，也會提高消耗量。 含粉率 ：含粉率能反映貓砂出廠時的粉末含量，含粉率數值越低越好。含粉率越低，表示貓砂顆粒更為牢固，在運輸或使用過程中不易破碎產生粉末，而含粉率越高，則意味着貓砂製作工藝粗糙或原料易碎，在搬運時以及貓抓爬時就容易產生過多粉末。

：含粉率能反映貓砂出廠時的粉末含量，含粉率數值越低越好。含粉率越低，表示貓砂顆粒更為牢固，在運輸或使用過程中不易破碎產生粉末，而含粉率越高，則意味着貓砂製作工藝粗糙或原料易碎，在搬運時以及貓抓爬時就容易產生過多粉末。 粉化率：貓砂在運輸和使用過程中，容易碎裂而產生新的粉塵。粉化率能反映貓砂在實際應用過程中，顆粒碎裂並產生新粉塵的難易程度，粉化率越低越好，低粉化率說明貓砂顆粒強度高、結構緊實，不易產生新的粉塵，而高粉化率的貓砂顆粒容易破碎，在使用過程中粉塵會逐漸增多。

3. 使用性能指標

吸水率 ：吸水率是反映貓砂吸收尿液能力的重要指標，用百分比（%）表示，數值越高越好。

：吸水率是反映貓砂吸收尿液能力的重要指標，用百分比（%）表示，數值越高越好。 除臭率（以氨濃度計算）：除臭率是指貓砂的除臭性能，即通過抑制、分解或鎖住等方式來降低排泄物異味的能力。除臭率越高，說明貓砂抑制氣味的能力越強，室內異味越不明顯，反之則意味貓砂吸附或抑制異味的能力較差。

澳門消委會測試4類貓砂評價⬇⬇⬇

4類貓砂測試結果

安全指標（砷、鉛、甲醛含量） ：在本次比較測試的 40 款貓砂樣本中的砷、鉛、甲醛含量均符合 GB/T 43839-2024《伴侶動物（寵物）用品安全技術要求》及 T/SDPIA 05-2022《寵物貓砂通用技術規範》標準的要求。

：在本次比較測試的 40 款貓砂樣本中的砷、鉛、甲醛含量均符合 GB/T 43839-2024《伴侶動物（寵物）用品安全技術要求》及 T/SDPIA 05-2022《寵物貓砂通用技術規範》標準的要求。 結團強度 ：本次比較測試參照團體標準 T/CIQA 11-2020《豆腐貓砂規範》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的結團強度在 91.3% 至 99.2% 之間。4類貓砂結團強度由高至低依次排序為：礦石貓砂、膨潤土貓砂、混合貓砂、豆腐貓砂。其中礦石貓砂和膨潤土貓砂的結團強度表現較好。

：本次比較測試參照團體標準 T/CIQA 11-2020《豆腐貓砂規範》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的結團強度在 91.3% 至 99.2% 之間。4類貓砂結團強度由高至低依次排序為：礦石貓砂、膨潤土貓砂、混合貓砂、豆腐貓砂。其中礦石貓砂和膨潤土貓砂的結團強度表現較好。 含粉率 ：本次比較測試參照的團體標準 T/ZGXX 0005-2022《寵物清潔衛生用品 貓砂》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的含粉率在 0.05% 至 3.48% 之間。4類貓砂的含粉率均值在 0.16% 至 0.22% 之間，相差不大，反映各類貓砂在出廠時的粉末含量均控制都較好。

：本次比較測試參照的團體標準 T/ZGXX 0005-2022《寵物清潔衛生用品 貓砂》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的含粉率在 0.05% 至 3.48% 之間。4類貓砂的含粉率均值在 0.16% 至 0.22% 之間，相差不大，反映各類貓砂在出廠時的粉末含量均控制都較好。 粉化率 ：本次比較測試參照團體標準 T/ZGXX 0005-2022《寵物清潔衛生用品 貓砂》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的粉化率在 0.28% 至 1.20% 之間，均符合≤1.20% 的標準要求，更有 10 款樣本的粉化率≤0.5%。4類貓砂粉化率（越低越好）由低至高依次為：礦石貓砂、豆腐貓砂、膨潤土貓砂、混合貓砂。

：本次比較測試參照團體標準 T/ZGXX 0005-2022《寵物清潔衛生用品 貓砂》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的粉化率在 0.28% 至 1.20% 之間，均符合≤1.20% 的標準要求，更有 10 款樣本的粉化率≤0.5%。4類貓砂粉化率（越低越好）由低至高依次為：礦石貓砂、豆腐貓砂、膨潤土貓砂、混合貓砂。 吸水率 ：本次比較測試參照團體標準 T/CIQA 11-2020《豆腐貓砂規範》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的吸水率在 42.8% 至 119.6% 之間。其中有 6 款樣本的吸水率超過 90%，表現優異，分別為：凱銳思 （KERES）、奧百思、愛噠噠、愛寵、N1、它記的品牌樣品。4類貓砂吸水率（越高越好）由高至低依次為：豆腐貓砂、混合貓砂、礦石貓砂、膨潤土貓砂。

：本次比較測試參照團體標準 T/CIQA 11-2020《豆腐貓砂規範》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的吸水率在 42.8% 至 119.6% 之間。其中有 6 款樣本的吸水率超過 90%，表現優異，分別為：凱銳思 （KERES）、奧百思、愛噠噠、愛寵、N1、它記的品牌樣品。4類貓砂吸水率（越高越好）由高至低依次為：豆腐貓砂、混合貓砂、礦石貓砂、膨潤土貓砂。 除臭率 （以氨濃度計算）：本次比較測試參照團體標準 T/SDPIA 05-2022《寵物貓砂通用技術規範》進行測試。測試結果顯示，40 款貓砂樣本的除臭率在 93.6% 至 99.7% 之間，遠超標準規定的 35%。其中有 10 款樣本的除臭率≥99.5%，分別為：貓吖、俏貝麗 （petclear）、小佩、京喜、比億奇、漁想、簡約組合、喵潔客（CAT MAGIC）、潔客、盒馬品牌。4類貓砂除臭率（越高越好）由高至低依次排序為：礦石貓砂、膨潤土貓砂、豆腐貓砂、混合貓砂。

澳門消委會測試40款貓砂完整名單：

評分結果用「★」表示，「★」越多結果越好，同星級樣本排名不分先後。

礦石貓砂

貓吖礦石貓砂 2.4kg：★★★★★（RMB 13.30）

CAT MAGIC 喵潔客貓砂（藍標-持久除臭） 25磅：★★★★★（RMB 98.30）

小佩納基石貓砂 4.5kg ：★★★★★（RMB 41.00）

盒馬納基石貓砂 4.5kg x 2包 (un.) ：★★★★（RMB 44.90）

名創優品納基石貓砂（月光白茶）5kg x 2包 (un.) ：★★★★（RMB 50.60）

俏貝麗礦石貓砂 2.5kg x 2包 (un.) ：★★★★（RMB 19.90）

福丸輕盈海風貓砂鈉基礦砂強效抑菌4.5kg：★★★★（RMB 45.00）

網易嚴選除臭天然原礦貓砂2.0 4.5kg：★★★★（RMB 29.90）

怪獸部落費洛蒙快樂貓砂(天然礦物砂) 4kg：★★★★（MOP 110.00）

神經貓抑菌除臭鈉基礦砂 5kg x 2包 (un.) ：★★★（RMB 13.00）

膨潤土貓砂

比億奇2.0微塵膨潤土貓砂 5kg x 2包(un.) ：★★★★★（RMB 49.30）

京喜 |膨潤土貓砂 5kg x 2包(un.) ：★★★★（RMB 9.20）

鉑鑽綠標除臭貓砂 19kg：★★★★（RMB 168.90）

潔客客京東專供高效結團貓砂 8kg：★★★★（RMB 30.70）

潔珊强力凝聚貓砂 9L：★★★★（RMB 29.90）

寵維森小米膨潤土貓砂 5kg：★★★（RMB 10.60）

瓜洲牧膨潤土貓砂 5kg：★★★（RMB 8.30）

想膨潤土貓砂 5kg：★★★（RMB 6.60）

saywhoa世沃膨潤土小米貓砂 5kg：★★★（RMB 9.80）

沃趣膨潤土貓砂 20斤：★★★（RMB 6.70）

豆腐貓砂

愛噠噠 6.5 kg：★★★★★（RMB 82.40）

奧百思綠茶豆腐貓砂 2.6 kg：★★★★★（RMB 25.00）

它記（舒享版）純豆腐 2.5 kg：★★★★★（RMB 32.50）

凱銳思 1.5mm 細顆粒豆腐貓砂 2.3 x 5包：★★★★★（RMB 95.90）

MM 酵素除臭豆腐貓砂 2.6 kg x 3包 (un.)：★★★★（RMB 59.90）

N1 愛寵愛貓天然玉米砂 6.5 kg：★★★★（RMB 60.80）

愛寵系列豆腐貓砂 6 L：★★★★（MOP 68.00）

寵貴諾原味豆腐貓砂 2.6 kg x 12包 (un.) ：★★★★（RMB 229.30）

維多寶玉米豆腐貓砂 17.5升 (L) ：★★★★（MOP 135.00）

京東京造原味豆腐貓砂 2.6kg x 4包 (un.)：★★★（RMB 72.90）

混合貓砂

簡約組合木薯混合貓砂 2 kg：★★★★（RMB 12,90）

Common Sands Tofu Mixed Cat Litter 混合型豆腐礦砂 3.5 kg：★★★★（MOP 89.00）

倔強尾巴生物酶除臭混合貓砂 2.5 kg：★★★★（RMB 32.50）

里兜強效除臭混合貓砂 2.5 kg：★★★★（RMB 19.90）

Nikoro ﾐｯｸｽ貓砂 2.5 kg x 12包 (un.) ：★★★★（RMB 147.00）

百寵千愛綠茶巨人貓砂 2.7 kg x 2包 (un.) ：★★★（RMB 57.20）

城市理享碳晶混合貓砂 2.5 kg x 4包 (un.)：★★★（RMB 52.30）

皮蛋寵物貓砂豆腐膨潤土澱粉60%:30%:10%混合貓砂 3.6 kg x 4包 (un.)：★★★（RMB 95.00）

雪貂留香好柿花生混合砂 2.6 kg x 3包 (un.)：★★★（RMB 47.50）

許翠花®豆腐砂混合貓砂 2.5 kg x 2包 (un.)：★★★（RMB 36.60）

4大選購小貼士

結合自身需求和場景選擇：若注重尿液能快速吸收、減少盆底滲漏，建議優先選擇豆腐貓砂、混合貓砂，若更關注異味吸附、維持家居空氣清新，則建議優先選擇礦石貓砂、膨潤土貓砂。同時，選擇貓砂時也要兼顧貓的使用感受與家居的使用場景，若貓習慣頻繁抓扒貓砂，或家中有高敏感人群，想追求低粉塵貓砂的話，建議可選擇礦石貓砂或豆腐貓砂。 可根據使用場景合理搭配不同品類的貓砂：如豆腐貓砂搭配膨潤土貓砂，既能利用豆腐貓砂的吸水性，又能借助膨潤土貓砂的較強結團性，把兩者優勢都發揮出來，能最大化發揮各自優勢。 定期打理貓砂：定期更換貓砂、清潔貓砂盆，可減少寵物患病風險。若發現貓砂結團強度下降、異味控制減弱等性能變化，應及時調整更換，既能守護寵物健康，也能提升家居環境舒適度。 避免第一次就大量購買：第一次購買新的貓砂時，先別大量購買，可先購買小份量讓貓嘗試，觀察貓的反應判定貓砂是否合適，若確定貓已適應並無其他問題，再批量購買。

資料來源：澳門特別行政區政府消費者委員會

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