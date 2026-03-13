Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重金屬傷肝腎？澳門消委會檢測食用醋 即看10款安全名單 最平$9.4有交易

食用安全
醋是港人餐桌上不可或缺的調味品，無論是拌沙律、醃食材、餸菜入饌，都不可或缺。然而，日常調味的食用醋會否隱藏重金屬風險？澳門消委會與市政署食品安全廳合作，對市面出售的10款醋進行重金屬檢測，結果顯示全部樣本的總砷及鉛含量均符合標準，可安心選購。

砷鉛可致多種疾病 10款醋類樣本全數合格

根據澳門消委會第387期《澳門消費》資料顯示，重金屬砷是天然存在於地殼的金屬，人類主要透過飲用水和食品攝入。砷分為有機砷和無機砷兩種形態：

有機砷對健康危害較小，少量攝入可被身體快速排出；無機砷毒性較強，影響包括：

  • 急性中毒：嘔吐、腹痛、腹瀉、四肢麻痹、肌肉痙攣
  • 慢性中毒：皮膚損傷、神經受損、血管病變
  • 致癌風險：可能增加皮膚癌、膀胱癌、肺癌和心臟疾病風險

至於重金屬鉛，同樣對人體健康構成威脅：

  • 短期大量攝入：消化系統不適、貧血、甚至致命
  • 長期低劑量攝入：損害肝臟和腎臟
  • 特別影響兒童智力發展

檢測按照澳門法規《食品中重金屬污染物最高限量》進行，醋類最高限量為0.5 mg/kg、最高限量為1.0 mg/kg，10款樣本全部合格。

10款合格醋類名單

10款安全醋類名單（附價錢）
產品名稱 規格 產地 零售價*
金梅鎮江香醋 550毫升 中國 $9.40
淘大鎮江香醋 250毫升 香港 $10.50
同珍大紅浙醋 300毫升 香港 $11.50
李錦記醇釀陳醋 500毫升 中國 $12.80
Leziria白酒醋 500毫升 葡萄牙 $15.50
GOURMÊS白酒醋 250毫升 葡萄牙 $18.90
亨氏蘋果醋 473毫升 西班牙 $25.90
mizkan米酢 500毫升 日本 $36.00
鷹牌有機紅石榴醋 500毫升 意大利 $48.00
BRAGG有機生蘋果醋 473毫升 美國 $69.80

* 不同零售點有價格差異。

選購食用6大要訣

市政署食品安全廳就醋的選購及食用提供以下建議：

  • 選擇信譽良好店舖：向有口碑的商戶購買，避免來歷不明產品
  • 檢查包裝完整性：不要購買包裝破損或未有密封的食品
  • 細閱產品標籤：留意食用期限及儲存條件要求
  • 開封後妥善保存：蓋緊蓋子，盡快食用
  • 留意品質變化：醋在常溫下應無沉澱，若出現渾濁、絮狀物或異味，可能已受污染
  • 有疑慮即停食：如對食物的衛生狀況及品質有疑問，應立即停止食用

同場加映：解構5種醋好處 吃飯時喝這份量就有效

5種常用醋哪種最有益？

市面上的醋種類繁多，各有其獨特之處：

 

5種醋特點與營養：

1. 白醋

白醋通常由穀物酒精蒸餾製成，其酸度較高，味道最單純而刺激。主要用於醃製、清潔或料理提味，在營養成分上較為單純，主要為醋酸，不含其他額外的微量營養素。

2. 米醋

米醋是由米或糯米發酵釀造而成，其色澤較淺，酸味溫和，適合用於涼拌或日常烹調。它保留了少量的胺基酸與有機酸，但其對健康的影響主要仍來自於醋酸成分。

3. 黑醋（烏醋）

黑醋因發酵時間較長，故色澤深、風味醇厚，含有較豐富的胺基酸與揮發性有機物，常應用於紅燒菜餚或作為蘸醬。需注意的是，市面上的黑醋在製作過程中通常添加較多鹽分，其鈉含量比米醋或蘋果醋更高，因此若經常大量使用，可能增加鈉攝取過量的風險。目前針對黑醋的專門臨床研究較少，其健康效益推斷與一般醋類大致相同。

4. 蘋果醋

由蘋果汁發酵製成，帶有淡淡的果香。近年來被廣泛宣傳為養生飲品，市面上常見稀釋後飲用的產品。根據隨機對照試驗顯示，補充蘋果醋確實有潛力輕微降低體重和BMI，但其效果仍無法完全取代正規的減肥方式。

5. 巴薩米克醋

由葡萄汁濃縮後經過長時間發酵熟成，風味甜潤，常用於沙律或醬汁。它含有多酚類與抗氧化物質，對健康可能具有潛在益處，但實際含量與具體效益，仍需要更多實證研究加以支持。

 

---

