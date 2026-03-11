地拖推介｜澳門消委會比拼4類產品 教選購小貼士 擰水地拖5分鐘速乾 清潔水漬用這款！

地拖是日常家居清潔的必備工具，一款好用的地拖能減輕家務的困擾，提高生活質量。現時市面有不同種類的地拖，到底哪一款對家居清潔較好？澳門消費者委員會比拼4類地拖，全面對比各款產品的組裝拆卸、操作靈活性、吸水率、脫水率、粉塵清潔殘留及水痕或水漬清潔殘留，期望能助消費者挑選到合適的家居清潔好幫手。

澳門消委會比拼4類地拖 擰水地拖/膠棉地拖/平板地拖/旋轉地拖

這次測試由澳門消委員會工作人員以消費者身份，從澳門市面購買10款不同種類的地拖樣本，當中包括擰水地拖及膠棉地拖各3款、平板地拖及旋轉地拖各2款，共有4個種類。測試主要是從消費者日常使用角度出發，對各樣本的使用效能，共6個項目進行檢測：

組裝拆卸 ：主要根據樣本的使用說明書組裝和拆卸，評估地拖安拆的便捷程度。

：主要根據樣本的使用說明書組裝和拆卸，評估地拖安拆的便捷程度。 操作靈活性 ：此項目主要評估地拖在實際清潔過程中推拉及轉向等操作的靈活性，地拖在狹窄空間如傢具底部，縫隙等位置會否出現清潔死角。

：此項目主要評估地拖在實際清潔過程中推拉及轉向等操作的靈活性，地拖在狹窄空間如傢具底部，縫隙等位置會否出現清潔死角。 吸水率 ：測試地拖拖頭吸收水分的能力，吸水率主要與液體污漬（如打翻飲料）的清潔效率有關，吸水率低的地拖需要反覆擦拭。

：測試地拖拖頭吸收水分的能力，吸水率主要與液體污漬（如打翻飲料）的清潔效率有關，吸水率低的地拖需要反覆擦拭。 脫水率 ：測試地拖拖頭被擰乾後，水分殘留含量，即地拖清潔地面前，拖頭的濕度。

：測試地拖拖頭被擰乾後，水分殘留含量，即地拖清潔地面前，拖頭的濕度。 粉塵清潔殘留 ：測試地拖清除地面粉塵的效果，測試方法是將50克的泥沙均勻鋪灑在2平方米的瓷磚地面上，把待測的樣本拖頭濕水後擰乾進行拖拭，再觀察清潔後地面粉塵殘留的面積，從而作出評價。

：測試地拖清除地面粉塵的效果，測試方法是將50克的泥沙均勻鋪灑在2平方米的瓷磚地面上，把待測的樣本拖頭濕水後擰乾進行拖拭，再觀察清潔後地面粉塵殘留的面積，從而作出評價。 水痕或水漬清潔殘留：測試地拖清潔後地面是否留下明顯的水痕或水漬。測試方法是將200毫升的清水潑灑在2平方米的瓷磚地面上，用晾乾後的樣本拖拭，再觀察清潔後地面的乾燥時間和水痕及水漬的殘留情況。

4種地拖評價⬇⬇⬇

4種地拖評價

1. 組裝拆卸

4種地拖在組裝拆卸項目上均表現優異，開箱安裝體驗良好。擰水地拖、膠棉地拖及平板地拖均能夠在3個步驟之內完成組裝或拆卸，旋轉地拖可在5步之內完成組裝或拆卸。

排名：擰水地拖 = 膠棉地拖 = 平板地拖＞旋轉地拖

2. 操作靈活性

4類地拖均未達到「靈活」，當中平板地拖和旋轉地拖在使用操作靈活性上表現相對較好，使用較方便，而擰水地拖和膠棉地拖表現較遜色，在需要推拉及轉向等實際清潔場景中存在操作不便的情況。

排名：平板地拖 = 旋轉地拖＞擰水地拖 = 膠棉地拖

3. 吸水率

擰水地拖、膠棉地拖和旋轉地拖的吸水能力良好，相較之下平板地拖的吸水能力有待改善。

排名：旋轉地拖 = 擰水地拖 = 膠棉地拖＞平板地拖。

4. 脫水率

膠棉地拖和旋轉地拖的脫水效果最好，而擰水地拖及平板地拖相對次之。

排名：膠棉地拖 = 旋轉地拖＞擰水地拖 = 平板地拖

5. 粉塵清潔殘留

4類地拖表現一致，清潔後粉塵殘留的面積都少於 0.3 平方米，均能很好地清潔粉塵類污漬，能滿足基本日常家居清潔需求。

排名：擰水地拖 = 膠棉地拖 = 平板地拖 = 旋轉地拖。

6. 水痕或水漬清潔殘留

4類10款地拖在進行是項測試後，僅1款擰水地拖在清潔後，地面能在5分鐘內乾燥，另有2款擰水地拖、2 款旋轉地拖和 1款膠棉地拖在清潔後，地面能在10分鐘內乾燥。

排名：擰水地拖＞旋轉地拖＞膠棉地拖＞平板地拖

地拖選購及使用小貼士

消費者在購買地拖時，可結合清潔場景及地面材質等實際使用情況和需求進行選擇，具體建議如下：

1. 處理大量水分及追求高效脫水：膠棉地拖或擰水地拖

這2類拖把的吸水性強，脫水率高，適合廚房、衛生間等較濕滑的區域，能快速使地面變乾，提高安全性。如清潔大面積液體，亦可選擇膠棉地拖。但膠棉地拖在光潔的釉面磚及地板等地面進行操作時，易留下明顯水痕及水漬，造成不美觀或者增加摔倒風險。

2. 注重輕便靈活、需清潔角落：平板地拖

平板地拖吸水能力較弱且易留水漬，更適合用於輕度清潔或對乾燥速度要求不高的硬質地面。

澳門消委會指，消費者在使用地拖後應及時清洗地拖，必要時可用稀釋的含氯消毒液浸泡消毒，同時注意將清潔後的地拖放置於通風乾燥處，避免曝曬。如果發現地拖出現部件連接鬆動、拖頭的布條或者膠棉發霉應及時換新。

資料來源：澳門消委會

