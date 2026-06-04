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李婉華談與商天娥合作愉快遭圍剿 網民斥欺凌楊思琦？ 怒轟有人帶風向：嗰啲對我嚟講係烏蠅

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-04 HKT

伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》日前訪問楊思琦，伍詠薇在節目中大爆自己與楊思琦合拍一部劇集遭到同劇人員欺凌，矛頭疑指向劇集《翻叮一族》中的商天娥、陳鍵鋒、夏雨等人。李婉華、劉雅麗日前在網上直播中討論此事，不過二人探討的角度卻惹來支持楊思琦的網民不滿，留言狂罵她們，甚至揚言要取消訂閱李婉華的YouTube頻道。李婉華另再與林子博及杜挺豪直播，回應網民批評，更發火反擊：「好多觀眾鬧我哋，我覺得好奇怪，佢哋都未拍過戲，又冇喺現場，淨係聽一個人講，嗰個人都唔係做電視嘅。」言論似乎針對近年多次訪問楊思琦及力撐楊思琦的前編劇、YouTuber劉定堅，她說：「嗰個人……我做咗3、40年都未聽過佢個名，就帶風向鬧人。」

李婉華直言拍劇要「醒目」

李婉華與劉雅麗都曾在電視圈工作，大有資格談論圈中生態，雖然李婉華與劉雅麗已多番強調自己並非當事人，亦沒有跟楊思琦、伍詠薇拍攝涉事的劇集，但部份言論仍引網民強烈不滿，指李婉華與劉雅麗再次「欺凌」楊思琦。李婉華在直播中帶出，有機會得到戲份重的角色要好好把握，在電視台拍劇最重要是「醒目」，要熟讀劇本、自行找燈位以防阻到其他人，直言在「工廠式」製作的電視台中，演員都需要靠「執生」，以防阻礙拍攝進度惹同事不滿。更舉例指，有些演員拍劇準備不足，甚至曾有人趁空檔外出吸煙遲遲不歸位，以上種種不專業的情況，難免會惹人冷言冷語，至於是否屬於「欺凌」要視乎當事人感受。

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李婉華與商天娥合作愉快

李婉華更分享與商天娥合作的往事，表示商天娥對她很好，「佢同我拍過一部《未婚爸爸》，嗰套戲係我入行第一、二次拍戲，當時我係新人，當時娥姐對我好好，仲做咗好朋友。後來大家有不同發展、各有各忙，就好少見。娥姐佢又冇乜點對我欺凌，我自己肯定係冇，當時仲好好朋友添！呢個係我對佢嘅印象。」劉雅麗亦指，近年不時在一些飯局遇上商天娥，覺得對方為人性格爽直，說話有時會太直接。至於商天娥有否教人演戲，李婉華直言不清楚。雖然她多番強調並非偏幫商天娥，但仍有大批網民湧入其留言區怒斥二人「欺凌」楊思琦，甚至表示不再看李婉華的頻道。

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唔鬧商天娥就有罪？

李婉華日前再開直播，與林子博及杜挺豪分享電視圈職場生態。三人在節目中未有談及楊思琦受欺凌一事，但他們仍被支持楊思琦的網民斥「針對楊思琦」、「欺凌楊思琦」等。李婉華看到留言表現激動：「而家欺凌呢個字好敏感，甚至如果你稍微覺得『冇乜嘢呀』，即係傳聞欺凌人嗰個人『冇乜嘢』，咁你就出事喇，你就係『偽人』、『幫兇』、『欺凌者』，總之你話佢冇嘢都唔得！而家就係逼你歸邊，個社會去到兩極化，連我哋睇唔到嘅嘢都畀人話包庇、睇唔到就等於呃人！」

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杜挺豪曾多次NG令商天娥拍枱走

杜挺豪在節目中分享，早年參加完「香港男士競選」後，即加入亞視受到重用，雖然幸運地有很多拍劇機會，但由於自己中文不好，常常NG，當下被全劇組冷言冷語，他直言有否被欺凌視乎當事人的感受，他回想其實是自己有不足，而且阻人收工，「有說話聽」是平常事，後來慢慢有進步，亦跟很多同事成為好友，至今仍有聯絡。就連近日被指曾欺凌他人的商天娥，杜挺豪也曾跟對方合作，表示當年因拍劇常NG，激到商天娥拍枱走，但二人後來再見面仍有說有笑。他說：「娥姐都有畀面色我睇，真係，佢一拍完，佢就拍枱走。我又唔怪得佢，我背嚟背去都搞唔掂，人哋都攰啦！」杜挺豪認為有否「欺凌」要看當事人感受：「睇你點睇件事，你消化完、成熟咗再去面對咪得囉！」三人在節目中亦表示對於有前輩肯教導、提點也不是壞事，但如果「聽者有意」，可能會令對方感到被欺凌。

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李婉華：我哋冇資格講，唔通你有？

李婉華與林子博再三強調，這次直播不是討論楊思琦，亦不清楚楊思琦遇到的事，連影片標題都未有為流量而標明事件中的人事，但仍然被部份網民大罵。李婉華反斥網民只信「呃流量的人」，林子博更疑似批評曾做編劇的YouTuber劉定堅才是「欺凌始祖」，指對方為流量常找一些大明星在YouTube頻道中大罵。李婉華說：「佢帶風向鬧人，跟住個個就聽佢講，我覺得好傻囉……我哋呢啲指咗30幾年戲，有咩理由唔清楚呢？我哋講自己嘢咋，冇講其他人。」當林子博追問她是否意指「姓劉嗰個」，李婉華說：「我唔想講喇，嗰啲對我嚟講係烏蠅。」

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對於劉定堅與部份網民認為，片場的問題應該由導演出聲，不是由演員解決，李婉華表示：「你又傻喇，幾多新導演呀！啲演員做咗幾十年，導演都叫大家乜姐、乜哥幫幫手。」他們提出導演通常在控制室，例如打燈用「世界光」，就要演員自行找位置。李婉華續指：「我哋做咗幾十年、呢行嘅人竟然畀人鬧冇資格講，我哋點解冇資格？唔通你有呀？你可以匿埋鬧人，我哋就唔可以鬧你咩。」李婉華強調大家都應該講道理，凡事可從不同角度討論。

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