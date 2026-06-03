伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工

楊思琦日前接受伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》訪問，談及二人合拍一部劇集時遇上欺凌事件。事後不少網民根據線索，推測二人所指的劇集是2009年拍攝、2010年播出的《翻叮一族》，劇中的演員都成為欺凌事件的嫌疑人，有份參演的陳曼娜甚至公開指商天娥是其中一位欺凌者，不過同劇的敖嘉年則表示不知情，陳年欺凌風波掀起全城熱話。近日伍詠薇再被網民找出2010年作客J2節目《My Name Is 邦》的片段，當中伍詠薇談及自己與一位同事不和，令她痛哭，甚至不敢上班，由於她在節目中強調是「最近發生的事」，因此不少網民都聯想到她當時剛拍畢的《翻叮一族》合作陣容，矛頭疑似再指向商天娥。

伍詠薇爆遭欺凌「驚到唔想返工」

伍詠薇（伍姑娘）與楊思琦在HOY TV清談節目《九運會客室》中重提多年前合作拍劇時遭欺凌的經歷，隨著事件不斷發酵，網民翻出伍詠薇作客2010年於J2節目《My Name Is 邦》的訪問片段。片中，伍詠薇與好友陳敏之及主持分享工作辛酸。伍詠薇憶述當時剛遇上與同事不和的事件，令她精神大受打擊，更直言：「驚到唔想返工。」

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伍詠薇被同事傷害感精神崩潰

伍詠薇在片段中表示，該同事的傷害令她精神崩潰，她說：「喺娛樂圈可以令到我喊嘅，只得兩個人。有一個人我諗近期啲，令我喺公司……我哋拍戲咪……11、12廠有條大冷巷，令我精神崩潰到，個玻璃對住條馬路㗎嘛，揸住個頭係咁痛哭，啲眼淚直頭係彈出嚟咁。嗰次之後，因為有人喺工作上面傷害咗你，而令到自己……唔想返工，咁大個人點會唔敢返工呢？但咁大個人竟然驚到唔想返工，忍受唔到，要喺嗰度痛哭，亦都唔係做畀人睇……影響到我呢段時間喺度諗，我唔想做。」她形容自己的想法很單純，不明白「我對你這樣，你為何這樣對我」，並坦言自己一向以德報怨，即使受到傷害，仍會繼續與對方打招呼，希望有一天能感動對方，但最後發現是徒勞的。她說：「有啲人需要咁，佢希望你反擊佢，然後對罵，跟住就覺得好爽。」

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伍詠薇分析被討厭原因

伍詠薇更分享她分析自己之所以成為對方眼中針的原因：「如果你係好鞠躬盡瘁做一個⋯⋯作為人類，你會好客氣同人相處，而人哋覺得你，『你睇你呀，成日笑嘻嘻』，可能覺得我⋯⋯同隻蟻都打招呼嘅人，覺得你好冇個性⋯⋯可能覺得咁樣可以去蝦呢個人，或攻擊呢個人。」伍詠薇指自己平時大情大性，但遇上被欺負的情況，原來自己也會害怕，「我覺得……會令我想打佢兩巴嗰個人就係佢囉！呢個應該係唯一一個，我而家行過見到佢會咁（移開視線當視而不見）。」當被主持人崔建邦問到：「劇情入面有冇打到？」伍詠薇說：「唔係劇情入面嗰個，劇情嗰個冇嘢㗎！」

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陳敏之想為伍詠薇打人出氣

作為好姐妹的陳敏之在節目中透露，她一早就知悉此事。當伍詠薇在拍攝期間打電話向她哭訴時，她感到非常心痛和憤怒。陳敏之說：「身為佢個妹（契妹），我聽到直情係想過去打人！」她更激動地表示，當時很想衝到片場為好友抱不平，甚至想「大聖劈掛」對付那位欺凌者，可見她當時有多麼生氣。陳敏之當時曾勸伍詠薇「唔好做啦，為咩呢」，但伍詠薇最終還是選擇以自己的方式處理。這段陳年訪問的出土，讓網民更確信欺凌事件的真實性，並對伍詠薇當時所受的委屈深感同情，同時再次討論事件中人會不會是商天娥。

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