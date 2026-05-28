楊思琦、商天娥扮Friend舊片翻Hit 網民：邊個話佢戲屎 商天娥曾教惠英紅做戲鄧萃雯「句句有骨」

楊思琦日前接受伍詠薇主持的訪談節目訪問，淚訴曾在拍劇時遭集體欺凌，有份演出《翻叮一族》的陳曼娜，更「開名」爆料，矛頭直指商天娥與另一退隱男星涉及事件。商天娥昔日被指與對手不和再被重提，更有網民翻出節目《May姐有請》及《星星同學會》，曝光楊思琦與商天娥的互動，以及教惠英紅演戲的真相。

商天娥楊思琦鏡頭前有講有笑

商天娥涉嫌欺凌楊思琦的風波越演越烈，有網民翻出二人曾在《翻叮一族》後，在2013年飲食節目《May姐有請》再度同框。在節目中，商天娥以嘉賓身份亮相，大談當年獲選中與「哥哥」張國榮合作《儂本多情》首次做女主角，楊思琦全程交足戲，自稱最愛睇商天娥主演的《儂本多情》。二人鏡頭前有講有笑、狀甚投契，氣氛融洽得完全看不出曾有過節。

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商天娥與同劇女星「表面和諧」的景象，在節目《星星同學會》中可見一班。網上近日又商天娥風波再瘋傳節目剪輯片段。商天娥當時與《巾幗梟雄》的黎耀祥、鄧萃雯、謝雪心及惠英紅亮相由吳君如、錢嘉樂主持的《星星同學會》做嘉賓。

鄧萃雯霸氣指商天娥「蝦人」

節目中《巾幗梟雄》眾人討論商天娥是否喜歡在片場「教人做戲」，錢嘉樂率先表態：「報紙話每個人、在座咁多個你都教勻。」當吳君如邀請嘉賓回應時，鄧萃雯霸氣十足表示：「俾佢蝦嗰啲答先啦！佢都冇蝦我，傳聞裡面話我唔係善男信女，所以佢冇蝦我。」直指商天娥欺凌拍檔，令商天娥全程掩住嘴笑。

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錢嘉樂更補刀，解釋同劇前輩岳華缺席錄影的原因：「因為商天娥教岳華哥做戲呀，頂心呀！此生不再見面呀！」商天娥苦笑道：「有咩？」避話話題。吳君如見狀繼續推波助瀾，轉問謝雪心與惠英紅。

謝雪心指商天娥「有教戲」

謝雪心得體回應指商天娥「有教」，而影后惠英紅未有即時回應，只發出幾聲尷尬苦笑。商天娥見狀追問惠英紅：「你有冇匿埋喺後面喊？」惠英紅冷笑反擊：「喊呢我就真係唔會，不過講真呢，就真係佢有教我嘅。」不過鄧萃雯在節目中亦承認每次多女演員的劇集，便會傳出不和傳聞，可以視作宣傳手法。

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