梁嘉琪爆TVB姐仔係雙面人 龔嘉欣等捲入事件？ 伍詠薇揭女星於橫店與人密會：間房有兩把聲

由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》，最新一集請來了伍詠薇的多年好友簡慕華與梁嘉琪擔任嘉賓。三人因2012年合作拍攝TVB劇集《金枝慾孽貳》而結緣，朝夕相對下建立了深厚的姊妹情。節目中，她們大方分享了當年在內地橫店拍劇時的種種秘聞，更大爆曾有女星在片場「指指點點」，幸得伍詠薇出手相助。

梁嘉琪拍劇被恰獲伍詠薇抱不平

梁嘉琪憶述，當年拍《金枝慾孽貳》時資歷尚淺，在劇組中面對一位「姐仔」女星時，常感到壓力。她分享：「佢好鍾意指點我哋每一個人，命令我哋做咩，佢名氣高過我，不過佢件紀細過我哋，但佢成個『阿姐』咁樣」，伍詠薇在旁插嘴表示：「總之招招積積咁啦！佢都係幾指指點點，原來佢對住我係一個面口，對住啲主角係一個面口，然後對住佢哋又唔知點、藐嘴藐舌。」梁嘉琪分享該名「姐仔」連吃飯各人坐哪裡都要安排，梁嘉琪說：「佢可能唔想我哋同導演、主角一齊坐。」伍詠薇抱不平上前拉走梁嘉琪，「佢（伍詠薇）會過嚟同我講『嘉琪，跟住我，坐我隔離』」，二人亦因此成為好友。

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網民列出嫌疑女星有龔嘉欣？

梁嘉琪在節目中回憶道，伍詠薇當時曾問她：「點解成日俾佢蝦㗎？」她更霸氣地叫簡慕華與梁嘉琪跟著她，直言：「我會保護你，你跟我尾。」此舉讓梁嘉琪和簡慕華大為感動，也奠定了三人的姊妹情。而網民根據她們分享的內容，查找在劇中的「姐仔」女演員，比簡慕華、梁嘉琪年輕，而且當時已頗有知名度的女配角分別有龔嘉欣、葉翠翠、苟芸慧等。

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伍詠薇與簡慕華疑撞破他人好事

除了片場趣聞，三人也分享了在橫店酒店的「奇遇」。伍詠薇提到，當時入住的酒店隔音很差，她們幾位姊妹常聚在房中聊天。有一晚，她們清楚聽到隔壁房間傳來「怪聲」。伍詠薇笑說：「明明book房嗰個係一個人，點解有兩把聲嘅？」她們好奇地貼在牆上「聽真啲」，簡慕華表示：「其實嗰間房開門唔應該係嗰個人嘅。」意指有另一人在該人房中。簡慕華續指：「嗰個moment其實好尷尬，又黑……」梁嘉琪表示：「因為拉晒窗簾！」

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伍詠薇敲門驚見另一人應門？

伍詠薇與簡慕華隨後到該房間敲門，伍詠薇說當時竟不是由訂房間的女星應門，而該女星就在房中探出頭來說「咩事呀」。伍詠薇模仿該女星語氣與動靜，笑說：「咦，個樣幾似喎！死喇！」伍詠薇更微微蹲下，形容對方身高比她矮：「唔好再講喇，再講爆晒！」對於疑似意外「撞破他人好事」，伍詠薇與簡慕華當下只表示：「冇嘢呀！唔係點呀，我哋要睇嘅嘢睇晒喇！」事件中人引發網民熱議。

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