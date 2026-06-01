九運會客室丨伍詠薇爆楊思琦被欺凌強調真人真事拒「緝兇」：佢知會傾呢件事 節目加碼簡慕華梁嘉琪爆娛圈「鹹豬手」黑幕

伍詠薇、李凱賢（Brian）近日在HOY節目《九運會客室》在網上大受歡迎，節目中曾大爆楊思琦當年在TVB片場慘遭同劇演員集體排擠，甚至被連環單打到衝出錄影廠爆喊，事件引發全網「緝兇」熱潮，多位資深藝人被牽連，風波越演越烈，而視帝陳豪即時挺身為昔日拍檔商天娥發聲，直言合作多年從未見過對方欺凌新人，更形容娥姐只是一個「嚴師」；《翻叮一族》同劇演員敖嘉年也表示愕然，自言：「同佢合作冇話有問題喎。」事件演變成羅生門。

伍詠薇冇諗過楊思琦訪問迴響大

伍姑娘坦言沒預期楊思琦的訪問會引起巨大迴響，她就避談熱議：「我哋係分享型式，我自己係將一件真實拍戲有喜、有落，有開心、有唔開心嘅事分享，我係估唔到有咁大嘅迴響，『邊個邊個、誰是兇手』嗰啲遊戲，我就無玩呢一樣嘢。如果你問我係咪邊個？我係唔會答。因為我同思琦妹都覺得因為節目嗰度講開呢個話題，就講開呢件事去做，而且真人真事嚟，佢都知我哋會傾呢件事。」她曾與楊思琦兩度合作，大讚準時、合作得好舒服。

《九運會客室》節目嘉賓以「中女」為主

伍詠薇表示《九運會客室》節目嘉賓以「中女」為主，充滿人生故事：「節目個內容我都有興趣嘅，因為我自己都中女嘛。節目中有師傅坐鎮，我覺得成件事都幾大包圍！我個人覺得同Brian有化學作用，互相做『上、下把』，大家一路進步緊，越做越舒服、越訪問得越好！」

伍詠薇曾遭嘉賓拒絕受訪

伍姑娘表示邀請嘉賓時，曾試過被人「拒絕」：「佢哋都會睇定啲嘅，𠵱家佢哋know咗我哋嘅內容，有啲朋友會打嚟話想上我嘅節目！𠵱家訪問中女有返咁上下年紀啦，以前以前點樣捱呀，去到𠵱家點樣成功，我希望好多香港嘅女人見到『原來我都可以做我想做嘅嘢喎！』Just do it!」

李凱賢指伍詠薇做「阿嬋級」主持

Brian笑指以為50歲以上才稱為「中女」，笑指拍檔伍姑娘做「『阿嬋』級」主持：「我當然知伍詠薇小姐係邊個啦，咁第一次接觸，我feel到佢個人真係nice嘅，即係有時可能啲動作比較癲咗少少，一路做慢慢夾，我feel到佢一個好嘅人！」Brian表示最難忘與羅霖訪問：「羅霖係其中一個最鍾意嘅，佢真係好好！當年嘅《真情》首歌好似國歌咁，一聽到就要起身致敬。」

伍詠薇預告嘉賓爆娛圈「鹹豬手」

二人預告今晚播出版將訪問簡慕華及梁嘉琪，當中更涉及娛圈「鹹豬手」，伍姑娘重提昔日往事：「當年我未入行去坐地鐵，遇到一個人用性器官『頂』住我，我已經中途捉住佢嚟鬧，好在身邊都好多街坊幫手，其實我想話俾大家知遇到呢啲嘢要講出嚟！」

嚴嘉念計劃開拍第二季

另外，有線寬頻首席內容官嚴嘉念表示正計劃開拍第2季，期望今年內添食：「𠵱家網上播放足本係新興趨勢，佢同傳統嘅電視觀眾係兩批客群，變相網上好似『第4個台』咁，加上網上審查冇咁嚴格。開拍新一季最緊要主持有期拍攝，期望今年內開工。」