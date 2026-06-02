簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」

由伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，最新一集請來因拍《金枝慾孽貳》而成為好友的「金枝六壯士」好姊妹簡慕華與梁嘉琪擔任嘉賓。三位女星在節目中毫不避諱，大談娛樂圈風光背後的黑暗史。除了簡慕華驚爆自己初出道時於外地慘遭男星非禮外，主持伍詠薇更同場加映，自爆曾被圈中男士抽水，連環踢爆娛圈潛規則！

簡慕華：佢將隻手攝入我條褲

在節目中，簡慕華憶述當年仍是新人，有機會到外地拍攝一個為期4日3夜的旅遊節目。眾人需在船上拍攝，當時同行的一名男子竟色膽包天，趁著眾人用餐聊天時，向身旁的簡慕華伸出魔爪。簡慕華憶述時仍心有餘悸，激動地還原當時情況，但她未有透露涉事的是幕前還是幕後的男士：「佢無啦啦將隻手攝入我條褲裏面！我唔講邊個，講咗好易搵。」此話一出全場震驚，主持人伍詠薇忍不住追問：「攝幾深先？」簡慕華毫不諱言地回答：「深㗎！」

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簡慕華反鎖房門保清白

當時孤立無援的簡慕華不敢當場揭發對方，只能驚惶地借尿遁暫時躲進廁所。當晚她飲至微醺準備返回房間時，該名男子竟聯同另一名男士以「護送」為名跟隨她到房門口，企圖有進一步行動：「送到上房，佢爭啲想錫埋嚟！」幸好簡慕華反應迅速，即時奮力推開對方並反鎖房門，才得以保住清白。這次經歷直接影響了她的演藝事業，她無奈地說：「從此之後，我就再無旅遊節目拍。」

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簡慕華揭露Casting潛規則

除了恐怖的「鹹豬手」經歷，簡慕華更大爆娛樂圈試鏡（Casting）背後不為人知的「潛規則」。她坦言女星在爭取演出機會時，往往要面臨被迫應酬、出席飯局等要求，有些選角過程根本「醉翁之意不在酒」。

簡慕華以廣東話生動地道出當時的無奈與現實：「通常Cast完就會Send短訊問得唔得閒食飯，唔食就無得做！」這番話間接踢爆了圈中黑幕，大爆一旦女星拒絕這些私下飯局的「潛規則」，隨時會被無情封殺，直接斷送辛苦爭取回來的演出機會。

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伍詠薇被男星借醉強吻

聽到好姊妹的遭遇後，作為前輩的伍詠薇亦深感共鳴，她分享曾在拍戲空檔與劇組人員一同外出用餐，回程時她自行搭的士離開，卻被一名借醉男星衝上車，更用腳夾實她，令她動彈不得，伍詠薇用動作表達當時被強吻：「硬食咗呀，落咗車雞咁腳返自己酒店房啦！佢唔係我嗰組，之後幾日都有撞到，佢想傾偈，當冇事囉！」但伍詠薇實在不想與對方再有太多交流，點頭打招呼後便遠離對方：「真係衰人嚟！」