49歲簡慕華婚後移民加拿大近況曝光 美貌更勝從前 曾傳戀金牌監製成御用演員

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-28 HKT

現年49歲的簡慕華，於千禧年參選港姐入行，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《心戰》等，至2017年離巢，同年跟圈外男友結婚並隨夫移居加拿大，過上幸福少奶奶生活。近日她分享近照，網民大讚素顏的她皮膚仍舊白滑，甚至滑過她正在吃的軟雪糕，又紛紛表示美滿婚姻確是保養美顏的最佳良藥。

簡慕華駐顏有術肌膚白滑

簡慕華於2017年結婚，隨即跟丈夫移居加拿大生活，閒時夫妻二人與朋友打匹克球，年青時固然是大美人的她，駐顏有術，現時她雖然即將「入五」，外貌仍然廿年如一日，尤其是白滑肌膚更仿如「剝殼雞蛋」。近日簡慕華在ig分享近況，戴上帽子，身穿白色運動衫及披上外套，當天她素顏上陣，一邊吃軟雪糕一邊打卡，而她的新相曝光後，馬上獲得大批網民讚她凍齡，而且皮膚白滑程度，甚至媲美她吃著的軟雪糕，網民更期待她可以回港拍劇。

相關閱讀：簡慕華玩失蹤學寵物美容由揸鉸剪練起 素顏晒畢業證書46歲靚爆鏡氣質依然

簡慕華曾回流拍《大叔的愛》

簡慕華與老公識於微時，兩人為中學同學，低調拍拖多年後，於2017年結婚，她亦自此淡出幕前，並隨老公移居加拿大生活，但她靜極思動，在丈夫鼓勵下，在2021年返港拍攝了ViuTV劇集《大叔的愛》、《940920》及《百萬同居計劃》。除此之外，一向喜歡小動物的她，於2023年5月考獲寵物美容文憑，可以親自幫愛犬扮靚靚。

簡慕華跟戚其義傳緋聞多年

簡慕華跟金牌監製戚其義傳出緋聞多年，二人因《鐵翼驚情》而結緣，之後簡慕華屢次參與戚其義的劇集，如《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《天與地》、《心戰》等，被視為戚其義愛將，二人又曾被拍得私下約會，但二人一直否認戀情，直至2017年簡慕華跟圈外男友結婚移民，以行動闢謠。

相關閱讀：46歲簡慕華老公激罕露面宣布家添新成員 婚前因一場合重遇締結良緣

