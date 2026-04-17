68歲戚其義激罕現身 滿面皺紋白髮蒼蒼斷崖式衰老 與昔日緋聞女友簡慕華同框零尷尬

68歲的前TVB金牌監製戚其義，近日因藝人何啟南分享的一張匹克球場合照，再次成為焦點。照片中，戚其義滿頭白髮，臉上佈滿皺紋，被指斷崖式衰老。同場還有跟她傳緋聞多年，現已成為人妻的簡慕華。二人在球場上大方同框，絲毫沒有尷尬，彼此在緋聞過後，友誼依然不變。

戚其義監製過多齣TVB神劇

戚其義的監製生涯，從90年代的《天地男兒》、《O記實錄》，到跨越千禧年的百集長劇《創世紀》系列，每一部都堪稱經典。其後他更開創宮鬥劇先河，一部《金枝慾孽》不僅在香港引發熱潮，更風靡全亞洲。其作品如《火舞黃沙》、《珠光寶氣》等亦是品質與口碑的保證。戚其義風格大膽創新，作品常蘊含深刻的人性哲理，2011年的《天與地》更因其前衛破格的題材，被觀眾封為「神劇」。然而，自2013年拍畢《金枝慾孽貳》後，他便離開效力多年的TVB，轉戰內地發展，讓不少本地觀眾大感惋惜。

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戚其義關照分手女友邵美琪拍劇

戚其義的感情世界同樣多姿多彩，他與邵美琪的一段六年情最為人熟知，即使在分手後，二人依然是好朋友，在邵美琪事業陷入低潮時，戚其義多次為她量身打造角色，包括《珠光寶氣》及《火舞黃沙》等，被網民封為「最佳前度」。

戚其義與昔日緋聞女友簡慕華同場打波

在何啟南分享的照片中，還有戚其義的「御用愛將」簡慕華，二人因合作《鐵翼驚情》結緣，其後簡慕華頻繁出現在戚其義的作品中，包括《天與地》、《心戰》等，二人緋聞因此傳了多年，直至2017年簡慕華與圈外男友結婚並移居加拿大，緋聞才正式告一段落，如今二人一同出現在匹克球場上，自在的互動打破了所有尷尬傳言。

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圈中不老女神簡慕華靚相