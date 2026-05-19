楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢

由伍詠薇（伍姑娘）與廿四味成員李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》，昨日（18日）在YouTube上架第三集，請來2001年度香港小姐冠軍楊思琦任嘉賓。楊思琦近來因前男友李泳豪的家庭糾紛成為話題人物，在節目中她除了談及與李泳豪、吳帥的舊情，亦淺談與神秘老公的婚姻生活，楊思琦更與伍詠薇談及在TVB拍劇時期被欺凌的細節，不少網民都好奇涉事的藝人有誰。

伍詠薇見證楊思琦被同劇演員欺負

楊思琦與主持伍詠薇談及昔日在TVB拍劇的時光，二人曾合拍的劇集只有兩部，分別是2008年播出的《銀樓金粉》以及2010年播出的《翻叮一族》。伍詠薇在節目中指，當年與楊思琦合作拍攝一部時裝劇（意指《翻叮一族》），她是第一女主角，楊思琦則是第二女主角。伍詠薇表示，當年於片場見證楊思琦遭同劇演員與工作人員欺凌。伍詠薇分享道：「佢當時拍呢套劇，係畀一圍人蝦佢嘅。佢係好勤力、好乖嘅女仔，開工冇耐佢就發現有啲人對佢……即係對劇本都冇乜點理佢，最先（欺凌她）係同佢做對手嗰位，因為有啲人物以類聚嘅，玩埋一堆，之後唔知點解，都未拍到中段，已經前輩、同輩、後輩，除咗我之外，就你一句、佢一句話佢，旁邊啲人就會插嘴話佢。」

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楊思琦不忍職場欺凌大叫大喊

伍詠薇表示，當時見到楊思琦遭職場欺凌一直啞忍，直至拍攝劇集收尾階段，有日接近放宵夜時段，幾乎全劇演員都在場拍一場群戲，欺凌情況再出現，楊思琦忍不住在片場大爆發！伍詠薇說：「個位就係咁大啫，打燈、啲Cam擺晒喺度咪好逼囉……有個前輩就話『嗰啲都唔知咩人嚟，撈咗咁多年，啲燈會遮住我塊面，都唔知點㗎』，佢（楊思琦）都慣咗，其實好多人都知㗎喇，之後個女導演就話『唔係，唔係，其實冇咩問題嘅，可以再郁過』，已經息事寧人，但嗰位前輩仲鬧『咁係呀嘛』，之後佢（楊思琦）左閃右避，前輩又鬧『唉，又遮住』。跟住我又唔出聲，男主角又唔出聲，我話『等導演嚟排啦』，最好係咁㗎喇，導演排好都係鬧。」

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最後楊思琦忽然大叫並大哭，令全場愕然，但眾人仍冷言冷語，伍詠薇講述當時在場演員們的說話：「『喊啦喊啦，話錯你咩而家』、『都唔知做咩，話吓咋嘛，話錯佢咩而家』，佢（楊思琦）就即刻走去化妝間喊，出咗去之後，呢班人就話『出去等監製、等啲人見到囉、等多啲人知囉』，之後我睇住，冇理，之後監製去搵你，同你傾偈啦……監製入嚟就息事寧人啦！佢（楊思琦）隻眼已經喊到紅晒，拍唔到住啦，於是放宵夜，一返嚟繼續拍啦，監製就棟喺度，冇嘢啦！有個人就忽然話『唉，你哋真係嘈』，我心諗，終於有位前輩出聲。但佢係話『你哋唔好搞咁多事啦，我趕住收工㗎』，唔怪得成件事佢冇出聲啦！」

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楊思琦有「扮可憐博同情」前科？

伍詠薇遭同劇演員冷言冷語

在旁憶起往事的楊思琦落淚，更指伍詠薇模仿她非常相似，將細節記得比她還清楚。伍詠薇再爆料，於拍攝大結局場口時，楊思琦再被同劇演員針對，有位演員自製小食在片場派發，卻惟獨不派給楊思琦，伍詠薇直斥：「前輩嚟㗎，咁幼稚㗎！」楊思琦感謝伍詠薇，表示：「從來得你，而家幫我，為我平反。」伍詠薇續指，原來她亦是被同劇演員欺凌的受害者，伍詠薇分享當年拍此劇集首日開工，因為很多對白，而且感冒，因此有些NG情況，但只是偶然出錯，已經被同劇演員質疑，更冷言冷語暗指她阻人收工。直至另一日開工，伍詠薇回復狀態，對手即說：「今日口齒伶俐喎！」她基於尊重前輩沒有回嘴，但多位前輩在等戲時仍會忽然彈出一句「唔知你會唔會講錯邊句呢」，經常被「窒」，更曾將拍攝進度延誤歸咎於伍詠薇，要女導演出來為伍詠薇平反，澄清是因為她要求多個機位而延誤進度，該演員才收口。楊思琦對此表示感同身受，「你放心啦，你有一次（失誤），佢可以講你一百次，你會畀人講成世，我試過……真係你有一次失手，佢就講你，我好明白。」

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《翻叮一族》演員陣容被起底

翻查伍詠薇與楊思琦合作過的TVB時裝劇只有《翻叮一族》，演員陣容除了伍詠薇與楊思琦，還包括夏雨、許紹雄、商天娥、陳鍵鋒、敖嘉年及唐詩詠等，而該劇監製是關永忠。有網民認為如果事件屬實，欺凌伍詠薇與楊思琦的演員好過份，「打份工做咩要蝦人」、「思琦妹好慘」、「思琦忍咗好多年」、「嗰陣佢仲畀郭羨妮同佘詩曼蝦」。

網民質疑楊思琦誠信

不過亦有網民表示：「出道咁多年拍戲仲企錯位喎」、「阻人收工畀人寸唔出奇」、「思琦妹成日都話畀人蝦，有啲似扮慘」、「你喊住行出去就有監製關心你，有人撐腰，實針對你啦」、「之前明明聽過唔少佢畀人話扮弱者嘅傳言」、「點解咁多年都冇人出過嚟撐你」、「伍姑娘隔咗咁多年先講……」、「佢連個老公都唔知係咪真，其他說話令人有保留囉」、「佢嗰陣都話冇畀綠帽豪仔戴，轉頭就生咗個女」。

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楊思琦曾被爆「扮可憐博同情」

網民所指楊思琦扮可憐的傳言，似乎是出自梁思浩2024年曾在YouTube節目《娛樂好好玩》中的爆料。當時他在節目中透露，他與吳家樂曾被楊思琦楚楚可憐的模樣欺騙。當年楊思琦向他們哭訴，指自己拍攝劇集（疑為與郭羨妮和佘詩曼合作的《無名天使3D》）時遭同劇另外兩位女星欺負，梁思浩更為此替她出頭；但他後來才發現真相，原來是楊思琦因沒有熟讀劇本、經常忘記對白而惹來拍檔不滿。梁思浩坦言當年幫錯了人，並感嘆娛樂圈有不少雙面人，很多事情不能只看表面。有網民表示伍詠薇的爆料，印證楊思琦真的曾在化妝間大哭，被質疑是「扮可憐」招數之一。不過其實2024年楊思琦曾就梁思浩的言論反擊，直斥他「搞事搞非」。

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