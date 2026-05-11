楊思琦因前男友李泳豪家變風波翻身有望 與吳帥舊情再掀爭議繼續被轟拜金？ 網民：一單還一單

前港姐冠軍楊思琦自從2011年單方面宣布與李泳豪分手後，事件引起李家上下的不滿，李泳漢代弟出頭狂數楊思琦，令她背負「拜金」、「無情」等罵名多年。雖然當年楊思琦曾表示分手的真正導火線與李泳豪家人有關，可惜依然未完全「翻身」。事隔15年，因李泳漢和李泳豪爆出家事糾紛，楊思琦終於獲得平反。

楊思琦「被平反」再引爭議

楊思琦昨日（11日）現身解畫，她表示沒刻意去想：「時間都過咗去至少15年，要向前看，大家都正面去看，不要再想以前，希望大家給他們空間，我不方便也不適合評論太多。」可惜事件再度引發爭議，有網民直言：「李家冇個好人唔代表楊思琦係好人，楊思琦都係一個貪錢的賤人，一單還一單。」楊思琦接連兩段失敗的戀情，男方都非富有人家，卻仍被認為是「拜金」，該網民言論引起其他網民不滿。

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楊思琦與吳帥舊情再掀熱議

楊思琦昨日與媽媽和兒子一同出席活動，對於與李泳豪昔日的一段情，楊思琦坦言這件事已經過了很久，分開後亦沒有聯絡，目前要努力做好工作，只要家人開心就OK。不過事件再被討論，有網民直言覺得不應混為一談：「乜嘢楊思琦道歉區？咪X黐啦，李家冇個好人唔代表楊思琦係好人，楊思琦宣佈與李泳豪分手不久就誕下第二個男人富二代吳帥的女兒，仲嫌吳帥冇錢嫌分手，楊思琦與吳帥的醜聞確實與李家無關，唔好係度二元對立李家衰人就趁機幫楊思琦洗白，楊思琦都係一個貪錢的賤人。一單還一單。」接着有人說：「好多香港人係咁，只要B衰過A，A就會變好人，C又衰過B，B又會變好人。」、「好憎幫楊思琦洗白扮可憐。」、「明明佢自己背叛豪仔，一腳踏兩船仲有埋關係， 啲人咁容易接受被背叛嗎？」、「成班人唔知做乜幫楊思琦洗地，佢有今日完全係自己攞嚟。」、「香港人集體反智嘅場面屢見不鮮，大量平反帖子都睇到我自我懷疑，不過楊思琦總算冇出嚟認屎認屁，落井下石算係咁。」

李泳漢曾力數楊思琦抹黑李家

楊思琦曾聲淚俱下指李泳豪一家早於兩、三個月前已得悉他們分手一事，事件觸動了李氏父子的神經，鼎爺非常勞氣並表示如果自己一早知就「仆街死」，哥哥李泳漢爆SEED力數楊思琦以三流手法揚家醜、扒糞的招式，抹黑李家，家中有這女人唯有慨嘆是家門不幸，他曾大爆楊思琦當李泳豪猶如「阿四」，試過食安格斯牛扒時，衝入房大罵李泳豪：「連麵包同菜都冇，點養得起我？」翌日又跟家傭說未來奶奶施明擺明靠害，明知她生暗瘡安排她吃牛扒。李泳漢更稱楊思琦在凌晨時分於廚房食火龍果時，見施明即發晦氣叫對方「食屎」外，又會把生果全收在衣櫃免被施明取來吃，甚至要求婚宴擺100圍酒席，楊思琦曾指李泳豪跟施明、李泳漢關係惡劣：「平時佢阿哥對細佬都唔瞅唔睬，我真係唔明白而家佢哋點解可以咁團結，但我會戥佢開心，希望可以維持到永遠。」曾網民稱「係時候還返楊思琦一個清白」，有人說：「楊思琦當年應該受呢個黐線佬唔少氣！」、「當年個個講到李家係受害者，圍插楊思琦。」、「完全唔覺得楊思琦離開細佬係錯既決定，佢係處理得差咁解，一早已經感覺到呢家人癲癲地。」、「可能係阿哥攪散佢兩個。」、「楊思琦無嫁去呢個家庭，好似反而執返身彩。」

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