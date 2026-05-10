楊思琦與李泳漢由此至終關係差？曾同住李宅被當空氣 思琦妹：嘗試融入，但冇人畀反應

李家鼎（鼎爺）的兩名兒子李泳漢與李泳豪因財反目，各自指責對方意圖謀取鼎爺的財產。不過，外界輿論普遍倒向鼎爺與李泳豪一方，狠批哥哥李泳漢一家五口長年不事生產、搞是搞非，一直依賴李家鼎供養。李家家變卻意外讓李泳豪的舊愛楊思琦成為焦點！當年她與李泳豪分手時，曾公開力數李家種種不是，如今一一應驗，不少網民紛紛翻出舊帳，直呼要為當年批評她「拜金」道歉，感嘆她早日脫離苦海是明智之舉。而楊思琦今日（10日）母親節出席活動時受訪的言論，也再度引起外界關注。

楊思琦潛台詞證與李泳漢關係差？

楊思琦出席公開活動，難免被傳媒追問關於舊愛李泳豪的家變風波。楊思琦大方回應，表示自己如今只是局外人，不便對別人家事多作評論，並透露自當年分手後，與李泳豪已經再無聯絡，只希望大家各自安好。不過，當記者問及她當年與哥哥李泳漢的關係是否很相熟時，楊思琦則笑稱：「都係停留喺以前個階段囉！」這句簡短的回應，瞬間令人聯想起她曾公開控訴在李家同居時，被李泳漢視如空氣、當成透明人的悲慘歲月，似乎印證了兩人當年的關係的確不好。

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楊思琦指李家時常大吵

回顧2011年，楊思琦單方面宣布與拍拖9年的李泳豪分手，並接受訪問聲淚俱下控訴。她當時便直指分手導火線是男方家人，透露同居期間李家「幾日一小鬧，幾日又一大鬧」，表示曾勸交、阻止李泳漢打李泳豪，但事後卻被李家人指多管閒事，李泳漢更因此對她有成見。

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楊思琦於李家慘被當空氣

楊思琦當年更自爆與李泳豪拍拖9年一直未能融入李家：「我同豪仔、佢哥哥同媽咪（施明）一齊住，我努力嘗試融入，但結果係冇人會畀反應，唔瞅唔睬，打招呼都被視如空氣，我啲嘢都可以亂咁掟，真係好唔尊重我。」

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李泳漢瞞施明安葬地，李泳豪母親節抒發心聲：

楊思琦曾揭李泳漢不務正業

對於近日網民狠批李泳漢「不事生產」，其實楊思琦早年已看穿一切。她曾大爆李泳豪因為要獨力養家而無錢吃飯，「豪仔做所有事都會話佢唔啱，就算佢攞晒成副人工幫補屋企，佢媽咪都話唔夠，唔夠用他就要簽卡，但係佢哥哥唔做嘢，仲會推卸責任。」楊思琦更委屈表示，當年李家大宅搬到九龍塘的搬運費及泳池維修費等，全數由她自掏腰包負責，甚至被要求接濟施明一家，但最終李家卻統一口徑，反屈她「白食白住」，令她大感無奈：「平時佢阿哥對細佬都唔瞅唔睬，我真係唔明白而家佢哋點解可以咁團結。」當年已暗寸李泳漢對弟弟忽然關心。

如今時過境遷，不少網民感嘆，時間是最好的證明，當年被狠批拜金無情的楊思琦，原來只是一個在畸形家庭關係中苦苦掙扎、最終選擇自救的受害者。甚至有網民在社交平台設「楊思琦（思琦姐）道歉區」，楊思琦對於大眾對她的支持都表示驚訝與感動。

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