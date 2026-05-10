施明離世後兩子首度母親節 李泳漢隱瞞亡母安葬地 李泳豪貼童年影片流露思念之情

今天（5月10日）是母親節，亦是李家鼎兒子李泳漢、李泳豪在母親施明離世後度過的首個母親節。早前李泳豪爆出因哥哥李泳漢未有告知施明安葬地點，而導致他與父親一直未能拜祭施明。李泳豪於母親節未能到亡母墓前表心意，只好在IG上載了一段童年時與媽媽施明合拍的珍貴影片，並寫下：「媽，母親節快樂。」字句雖短，但情意真摯，流露出對亡母的無限思念。

李泳豪貼童年片悼念亡母施明

從影片中可見，畫面充滿懷舊感，地點似乎在戶外一個山坡草地上。當時年紀尚幼、戴著眼鏡的李泳豪，被年輕的媽媽施明從身後溫柔地擁抱著。母子二人面對鏡頭，施明臉上掛著慈愛的笑容，輕撫著兒子，而李泳豪則露出天真爛漫的笑容，母子情深，畫面溫馨感人。影片配上Boyz II Men的歌曲《A Song For Mama》，更添幾分傷感與懷念之情。

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李泳豪獲廣大網民支持

不少網民在帖文下留言為李泳豪打氣，例如：「豪仔保重！好好照顧爸爸，媽媽在天家會看到你的孝心」、「豪仔媽媽會知道的，你都要加油」、「加油一定撐你」，希望他能與父親李家鼎好好生活。

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李家連月爆家庭糾紛成全城熱話

李家鼎早前公開錄音揭李泳漢謀家產真面目，及後李泳漢亦公開錄音指控李泳豪夫婦軟禁父親李家鼎（鼎爺）並操控其財產；李泳豪隨即以完整未刪剪版錄音反擊，再揭露李家鼎實為難抵大仔長期索求巨額金錢至積蓄見底，才嚇得不敢開門而向細仔求救。李泳豪指出，哥哥李泳漢不僅破壞了他們為保護父親200萬元養老金而設的聯名戶口計劃，更令李家鼎需為長期卧床休養的施明償還不明卡數，甚至曾因保單問題出言恐嚇父親。李泳豪強調與妻子只是挺身為父擋箭及把關財務，所謂「軟禁」純屬無稽之談，令這場因財失義的兄弟決裂風波持續成為全城熱話。

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李泳漢粗口逼供謀李家鼎2百萬定期？