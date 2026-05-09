李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢和細仔李泳豪的爭產風波持續升溫，今晚（9日）李泳豪為李泳漢錄音一事再度開腔回應，李泳豪更親自拎出完整無刪剪錄音大反擊，揭開哥哥李泳漢真面目，李泳豪揚言為鼎爺甘願做箭靶：「有咩就話係我啦！」

施明在家休養仍然有咭數

李泳漢聲稱鼎爺被軟禁，但實情原來係鼎爺難頂被大仔長期「吸血」苛索兼且承受恐怖情緒勒索，搞到積蓄見底，焗住向李泳豪求救！所謂「軟禁」其實是鼎爺被大仔嚇到唔敢開門。最令李泳豪感氣憤，施明在2022年12月入院動手術後一直在家休養，甚少外出，但鼎爺仍然為前妻找咭數，李泳漢直言會經法律去調查。

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李泳豪為了保護鼎爺決定不再啞忍

李家鼎昨日（8日）公開與李泳漢的錄音對話，力證自己淪為大仔的「人肉提款機」，期間因為生活費問題，李泳漢爆SEED以「高中學歷都冇」為由理直氣壯繼續做無業漢。直到今日（9日）凌晨時份，李泳漢作出反擊，公開多段聲帶錄音，錄音顯示李泳豪兩公婆不僅對爸爸態度極其惡劣，甚至掌控其銀行戶口及限制其人身自由，對於再被李泳漢公開錄音狙擊，李泳豪獨家回覆《星島頭條》：「因為阿漢成日問阿爺攞錢，攞到我哋都要睇住啲數，唔俾錢阿漢囉，阿爺又唔聽，咁有陣時言談之間就會忟憎囉，其實就咁簡單囉，大前提都係唔想佢再畀咁多錢阿漢。」為了保護鼎爺，李泳豪今晚決定不再啞忍，提供完整版本還原真相，對於李泳漢連番指控，被指「軟禁」鼎爺，李泳豪說：「其實我老竇係怕咗佢，唔想出去，所以佢（李泳漢）問係咪細佬軟禁你，鼎爺咪話︰『係呀！係呀！』因為泳漢攞錢攞得太離譜，鼎爺曾經同我講頂唔順，開始無錢見底，咁我同老竇講，有咩推俾我就得。之後發覺阿爺又偷偷供養泳漢，佢都去到危急關頭，叫佢唔好俾，轉頭又俾，我咪忟憎。」

李泳豪曾計劃與鼎爺開雙簽聯名戶口

李泳豪直言鼎爺經常入電視城與他食飯，又會齊齊去九龍城買餸，又或者整車，不少人曾經目睹，證明他沒有軟禁鼎爺。李泳豪還說：「泳漢成日催鼎爺嗰200萬定期，夠期就攞錢出嚟俾佢，而且鼎爺每月啲錢用得太誇張，我提議開個聯名戶口幫佢睇住盤數，呢個戶口仲係雙簽唔係單簽。我哋仲簽好一份申請書，200萬定期完咗直接轉去聯名戶口，除咗泳漢一家使費唔會批，呢筆錢淨係畀鼎爺使費及阿媽醫療同生活費。」最後開聯名戶口計劃，被大仔泳漢從中破壞：「定期結束佢哋夾住鼎爺去銀行，取消定期完成就轉去聯名戶口申請。嗰筆錢放返去鼎爺個人戶口。」結果鼎爺早前公開確立李泳豪作為其財產執行人，積蓄被掏得近乎空殼：「有得做就一定要做。以前一向係人哋搵我借錢，而家衰到問人借返轉頭。」追問下李家鼎稱沒法計算被苛索多少，只粗估計至少二百萬。最令李泳豪氣憤，鼎爺竟幫施明繼續還卡數：「鼎爺直至幾個月前，都仲幫我媽還卡數，據我所知，我媽出事之前剩餘卡數，我爸已經幫佢清晒，但點解出事後，喺一個在家休養，無碌卡情況下，鼎爺仲要幫我媽還卡數呢？直至幾個月前仲還緊喎，我覺得好有問題。所以好多嘢之後經法律去調查。搵會計師查，到時帳目一目了然。」

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李泳豪公開Agnes給鼎爺留言完整版

聯名戶口計劃被破壞，李泳豪同太太依然幫鼎爺打理帳目對數，殊不知發現鼎爺仍做「人肉ATM」，為免細仔豪鬧，鼎爺唯有辯稱是「燈油火蠟水電費」隱瞞事實，所以他們才留言叫鼎爺唔好再講大話，太太Agnes被公開的要求睇單claim錢，其實是指若鼎爺開聯名戶口，往後李泳漢拎錢必須有單有據先可以出數。李泳豪公開Agnes給鼎爺WhatsApp留言的完整版本，發現有被人刪除，完整版本如下：

「燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲數，我哋都同你計咗㗎，你自己都寫過出嚟，你每3日就半隻雞，你淨係鍾意食蒸雞，咁可以用幾多錢呀？你又唔出街，你呢個月使多咗錢，就係買多咗個手提電話，因為你自己掟爛咗部手提電話，你冇其他消費，總之聽清楚16萬6千幾，就係你7月至11月嘅生活費。



「我老公細個你點教佢㗎，畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責喇，#因為你撳錢出嚟俾人，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事。#你自己諗清楚，#總之我做新抱，#我老公做細仔，#淨係可以幫你睇住條數，#你唔好講係燈油火蠟，#你一個燈油火蠟都用唔到75萬，#但你轉咗75萬俾人，#你唔好再話冇，#銀行statement黑字白紙印喺嗰度，#除非銀行講大話，#咁你可以告銀行，#點解我戶口無啦啦少咗75萬唔合理，#啲錢留返自己用。」

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李泳漢曾不滿鼎爺拒為保單認頭出言恐嚇

李泳豪再公開Agnes緊接留言錄音，而這版本李泳漢未有公開：「我勸你唔好咁糊塗，我唔係勞氣，唔好咁無智商，去思考下你做嘅嘢合唔合理？75萬、45萬、20萬、43萬咁樣fing出去俾人，唔好話無呀，銀行statement清清楚楚寫晒出嚟，一張張一筆筆現金數出咗去，啲數幾十萬幾十萬咁出咗去，你話無係唔合理。」李泳豪亦指李泳漢曾不滿鼎爺拒為保單認頭的出言恐嚇︰「信唔信我撳x住你，剪x咗你條脷，橫掂你講嘢言而無信。」