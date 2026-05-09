肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做

肥媽（Maria Cordero）今日（9日）出席活動，對於李家鼎（鼎爺）近日公開錄音踢爆大仔李泳漢當自己「人肉提款機」，肥媽坦言有留意新聞，亦見到鼎爺變得好瘦大嘆好陰功，又透露施明未離世前，就跟鼎爺通過電話，對方亦好擔心施明，講電話講到喊。她說：「我知佢養咗佢好耐，我話養大啲仔女，兒孫自有兒孫福，幫得就幫，冇理由攬晒上身。」肥媽坦承一直都知鼎爺養泳漢，跟鼎爺合作做《肥媽李鼎》，對方未停過養孫又幫仔，亦有叫過鼎爺唔好孭所有事上身，但鼎爺話：『唉，好難嘅。』」

肥媽斥李泳漢：係咪人嚟？

談到公開錄音對話，肥媽以自己作比較，表示泳漢在錄音對話中指45歲搵咩做，但自己小學6年班未畢業。她說：「只係你唔做啫！香港都搵唔到嘢做，我都唔做啦，伸吓手就有，仲要鬧佢，我攞個屋契去按。呢啲嘢點講得？！咁嘅說話，係咪人嚟㗎？」

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肥媽唔想同李泳漢傾

肥媽亦替鼎爺不值，表示聽到都覺得離譜，不相信香港有一個人不覺得李泳漢離譜。她說：「一個老人家食得幾多？點解要捱咁辛苦啫。我哋打工就覺得好玩，佢就真係捱，放手啦，大佬！」問到會否和李泳漢傾談？肥媽串爆表示這些人不需要跟他傾，根本不是同一個範疇，根本不需要理睬。

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