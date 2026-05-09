李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢和細仔李泳豪的爭產風波持續升溫，李家鼎為力證自己淪為大仔的「人肉提款機」，昨日（8日）公開兩父子的錄音對話，期間因為生活費問題，李泳漢爆SEED以「高中學歷都冇」為由理直氣壯繼續做無業漢，其後李泳豪接受《星島頭條》獨家訪問，他表示已全面接管父親事務，保障其財產以安享晚年，目前爸爸已沒有再提供金錢給哥哥，他認為父親「做得啱」：「應該要養返佢，點形容哥哥？唔comment佢。」

李泳漢公開多段錄音作出反擊

直到今日（9日）凌晨時份，李泳漢作出反擊，公開多段聲帶錄音，錄音顯示李泳豪兩公婆不僅對爸爸態度極其惡劣，甚至掌控其銀行戶口及限制其人身自由，對於再被李泳漢公開錄音狙擊，李泳豪獨家回覆《星島頭條》：「因為阿漢成日問阿爺攞錢，攞到我哋都要睇住啲數，唔俾錢阿漢囉，阿爺又唔聽，咁有陣時言談之間就會忟憎囉，其實就咁簡單囉，大前提都係唔想佢再畀咁多錢阿漢。」

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李泳漢亦提供多段錄音狙擊李泳豪

李泳漢今日接受傳媒訪問時，直指李泳豪夫婦一直處心積慮爭身家，由頭到尾都相信爸爸被操控：「鼎爺完全冇自己回應，全部都係李泳豪代表佢發聲，包括話接管佢遺產，又話要打官司，因為李泳豪兩公婆出發點係爸爸同媽媽身家，佢哋根本就係鋪定路行呢一步，要整死我，等冇人同佢哋爭家產。」李泳漢亦提供多段錄音，其中一段是去年6月，當時李泳漢曾試圖帶爸爸出門卻遭到阻攔，他質問父親為何要聽任弟弟擺佈，甚至懷疑老父的資產被轉走。李泳漢指是李家鼎去年6月向他求救，指自己被李泳豪兩公婆軟禁，連網上銀行密碼亦被更改，希望李泳漢給他送飯。李泳漢去到趕到李家鼎家中，李家鼎稱怕被李泳豪兩公婆知道，不敢出門，李泳漢有隔住門與他對話：「點解你要咁聽佢講？係咪你唔聽佢話又要罰錢呀？啲錢轉晒佢Account呀？咁佢日日罰你都得㗎喎！佢根本搵藉口嚟攞你錢，同搶冇分別，你加佢名唔係Approve佢咁轉錢，咁係詐騙行為，我而家叫你行出嚟，你Stay喺度就越多麻煩。」李家鼎即大叫：「我唔行得出去㗎，（你畀人軟禁咗喺自己間屋度？）係呀！係呀！（邊個軟禁你？）咪你細佬，（係咪李泳豪？）係呀，（同埋台灣婆？係咪佢兩公婆？）差唔多啦。」不過影片未見有李家鼎的身影，只影着一隻疑似是李泳漢的手。

李泳豪語音斥鼎爺最叻擘大眼講大話

除了限制自由，流出的聲帶更揭露了李泳豪對父親極度不尊重的態度。在錄音中，李泳豪以高分貝喝斥父親「最叻擘大眼講大話」，並指責父親長期偏幫李泳漢：「你最叻擘大眼講大話，講嘢冇公信力，事實擺在眼前，一毫子都冇嘅人，唔係你畀係邊個畀呀？你真係侮辱人哋嘅智慧，你會唔知？你乜都話唔知㗎啦！」另一段聲帶聽到李泳豪忟憎地說：「我雖然就唔知你同我阿叔、姑姐係點樣相處，但到今日點解你哋咁唔Friend，我已經睇在眼內，心裏有數，或者你哋大家都有問題，但你都係好有問題，三叔有一句好啜核：『你老竇呀一世夠運！』講完㗎啦，其實真係喎，以你咁樣做人方法，唔係畀人打就唔會喺呢行撈。

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李泳豪太太Agnes細數鼎爺經濟開支

與此同時，李泳漢更提供另一段聲帶，聽到李泳豪太太Agnes細數鼎爺的經濟開支：「記住呀，你整車都要攞單，我要睇一睇張單上面幾多錢，先可以畀你。」Agnes亦說：「燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲數，我哋都同你計咗㗎，你自己都寫過出嚟，你每3日就半隻雞，你淨係鍾意食蒸雞，咁可以用幾多錢呀？你又唔出街，你呢個月使多咗錢，就係買多咗個手提電話，因為你自己掟爛咗部手提電話，你冇其他消費，總之，聽清楚16萬6千幾，就係你7月至11月嘅生活費。」Agnes還說：「我老公細個你點教佢㗎，畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責喇，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事，你自己諗清楚。」

李泳漢大前提唔想鼎爺再畀咁多錢阿漢

李泳漢接受《星島頭條》訪問，他語氣平靜地說：「我冇錄音喎，我唔知點解啲人鍾意咁樣錄低，因為阿漢成日問阿爺攞錢，攞到我哋都要睇住啲數，唔俾錢阿漢囉，阿爺又唔聽，咁有陣時言談之間就會忟憎囉，其實就咁簡單囉，大前提都係唔想佢再畀咁多錢阿漢。至於我太太段錄音，其實都係要幫阿爺計住，其實生活費一個老人家就用好少喎，點解會咁樣啊？點解用咁多錢呀？大前提都係唔想佢再畀咁多錢阿漢，大前提都係唔想佢再畀咁多錢阿漢，可能言談間真係會有一啲咁嘅說話。