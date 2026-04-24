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施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-24 HKT

人稱「鼎爺」的李家鼎前妻、藝人施明上月因病與世長辭，終年74歲。施明的離世，不僅揭開了家族內部的恩怨情仇，更讓其生前居住的九龍塘「祖屋」涵碧別墅，成為全城熱話的焦點。這座昔日賣價高達三千萬的豪宅，現價值約為1,250萬，見證了李家的起落與紛爭。

涵碧別墅價值曾高達三千萬

涵碧別墅位於九龍塘畢架山義本道的傳統豪宅地段，於1970年落成。施明生前與大仔李泳漢一家長居於此。該物業在樓市高峰期曾備受追捧，內房發展商雅居樂陳氏家族在2018年，一度以高達2,000萬至3,000萬元的作價，收購該屋苑包括車位在內的10個單位，呎價高見2.5萬元，當時市場估計發展商意在合併鄰近舊樓進行大規模重建。

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施明祖屋價值蒸發六成？

但隨著樓市逆轉及雅居樂陷入財困，重建計劃告吹。發展商自2024年起，將已收購的單位以低於收購價五成至八成的價格劈價放售。參考近兩年該屋苑800萬至1,250萬元的成交價，其價值已從高位蒸發約六成。施明生前居住的「祖屋」，現時估值約為1,250萬元。

李泳漢一家長居涵碧別墅

這個單位見證了李家內部的變遷。施明一直與大仔李泳漢、媳婦及三名孫子女同住。而細仔李泳豪與太太Agnes則在2021年搬出。在施明的喪禮上，李泳漢拒絕讓Agnes進入靈堂，事件引起哄動，李家鼎更公開力數大仔不是，令家族裂痕完全浮面。

楊思琦曾出錢維修嘆不被尊重

除了家族成員，這座豪宅也牽涉到李泳豪的前女友、前港姐冠軍楊思琦。楊思琦在2011年與李泳豪結束9年情，她曾聲淚俱下地表示，自己當年曾出錢幫助施明一家維修涵碧別墅的泳池，甚至在經濟上接濟對方，但卻感到不被尊重，這段往事也讓外界對李家的財務狀況產生更多揣測。\

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