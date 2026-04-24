李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴

李家鼎（鼎爺）與長子李泳漢、次子李泳豪的家庭風波近日鬧得滿城風雨。原來李泳豪在媽媽施明喪禮舉行前夕，曾忽然於YouTube頻道上載了他與太太林妤謙（Agnes）2022年10月的婚禮影片，由於公開影片的時間點敏感，加上他將留言功能關閉，此舉被網民解讀為在連日罵戰後，以行動力撐愛妻，反擊大哥李泳漢的連番針對。

李泳豪公開更多婚禮畫面

這段名為「My Big Day 20-10-2022」的影片，是李泳豪首次公開更多婚禮細節。當年婚禮只安排TVB到場獨家採訪，如今公開的影片可見婚禮場面溫馨，除了李家鼎全程笑意盈盈見證兒子成家立室，亦有不少圈中人出席，包括呂慧儀、徐榮、湯盈盈、單立文等，眾人與一對新人合照，場面熱鬧。當時施明與李泳漢沒有到賀曾成為熱話，李泳豪在婚禮舉行後受訪，表示與家人沒有不和，勸外界不要揣測。

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李泳豪婚禮成家族不和導火線

李家鼎大仔李泳漢曾公開表示，當日李泳豪結婚沒有邀請媽媽施明，而他與媽媽都不曾承認Agnes是李家新抱的身份。不過，據李家鼎早前反擊，指責李泳漢以惡言禁止母親施明出席李泳豪的婚禮，疑成為家人間決裂的導火線，斥李泳漢夫婦「搞是搞非」。如今李泳豪在家族罵戰風頭火勢之際公開影片，似是重申自己對太太的愛意，以行動證明即使哥哥李泳漢針對其妻，他亦站在太太身邊。

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李家鼎父子於施明喪禮罕同場衝突升級

回顧李家不和事件，李家鼎前妻施明日前於大圍寶福紀念館設靈，李家鼎、李泳漢、李泳豪三父子在隔空罵戰後首度同場，互動成為全城焦點。喪禮期間，李泳漢不僅被指派人阻止弟婦林妤謙（Agnes）進入靈堂，更有傳他將有弟婦署名的花圈丟棄，事後他更向傳媒直言，不會主動跟弟弟李泳豪和解，斥爸爸與弟弟沒有為施明喪禮出一分錢等，令家人間的關係降至冰點。在家庭關係持續緊張之際，李泳豪突然公開婚禮影片的舉動，無疑為這場家庭風波再添話題。

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