施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度

李家鼎前妻施明（原名方寶儀）於3月21日離世，享年76歲。施明的喪禮今日（4月23日）於大圍寶福紀念館進行，完成大殮儀式後，靈柩移往富山火葬場火化，一代影星從此告別人間。自從施明離世後，李泳漢與李泳豪兄弟決裂再度升級，李泳漢聲稱要為媽咪堅持到最後，將弟婦Agnes拒於門外，李家鼎和李泳豪拒絕出席施明的解穢酒。

李泳漢透露施明身後事仍未完成

完成施明的火化儀後，李泳漢與親友抵達尖沙咀出席解穢酒，在餐後李泳漢接受訪問，透露媽咪施明的身後事仍未完成，依佛教儀式需要49日，每日念經打齋。談到李家鼎與李泳豪都未有參與解穢酒，李泳漢指都已邀請了，不來都沒有辦法。李泳漢指母親的喪事後發生好多事，但從來沒拒絕李泳豪出席。

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李泳漢不懂得答一家人會否再食飯

李泳漢被問會否擔心難有機會再一家人食飯？李泳漢稱：「這樣問我真的不懂得答，緣份的話很難講。（坐低傾？）爸爸是一定要關心，至於弟弟是雙向，我一個人做不到，要看他有沒有意思。」李泳漢認為要冰釋前嫌是雙向的事，因此時仍有好多事要處理，但若李泳豪有意思「I never say no！」李泳漢指母親的喪事後發生好多事，但從來沒拒絕泳豪出席，對於拒絕泳豪太太Agnes出席，他指：「這是我媽媽意願，我媽從來沒有認她。我有人證證明媽媽的想法，他們結婚亦沒請媽媽，不只媽媽和我，所有親朋戚友都無，這些無法洗白。」問與李泳豪冰釋前嫌會接受其太太？李泳漢說：「這個你想得太遠，第一步發生先吧，想認返我做阿哥，whatever，睇點做，都是未發生的事，太多假設！（撇除媽媽意願，將來你會接受這弟婦？）呢個我唔答。」

李泳漢指自己很尊重爸爸

李家鼎與李泳豪曾指施明離世兩日後才收到消息？李泳漢指事出突然，自己也見不到媽媽最後一面，要處理好不用擔心、不會有爭執才公佈，問處理好才通知會否不尊重爸爸？李泳漢指自己很尊重爸爸，去年爸爸生病也提醒他裝平安鐘、曾邀請他一起住。至於不歡迎弟婦入場只能在門外鞠躬？李泳漢說：「她不是在門口鞠躬？已經鞠了對吧？」李泳漢亦表示很擔心李家鼎消瘦憔悴：「由第一日和他說媽媽的事，我已經叫他過來一起住，但他都選擇自己住，就是這樣，其他事你問鼎爺吧。我剛剛失去了媽媽，我不想無埋爸爸，因為我會覺得很Lonely，我已經覺得很Lonely。」問到靈堂上兄弟互動，李泳漢指李泳豪有和小朋友玩，李家鼎也有和他講了幾句，並不覺得有隔膜，所有事都跟足傳統，例如由李家鼎上第一注香，

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李泳漢強調只是做自己要做的事

追問是否強調與李家鼎關係沒問題？李泳漢說：「我覺得他被控制，80歲人怎麼會說這些話。看到他的樣子，怎麼不擔心？是擔心的，但我可以怎樣做？只能一步步來。」問李家鼎成為了兄弟間的磨心？李泳漢強調：「我一直說細佬要出席，沒有認的那個不可以出席，就這麼簡單，然後我一直被人講。我只是做自己要做的事、辦好我媽我後事，I did nothing wrong！」至於施明遺下的財產會否有分配？李泳漢指這些事不是現在答，要先處理好後事，被問到喪禮費用？李泳漢稱：「我畀架，佢哋一毫子都無畀！」契媽黃夏蕙稱不希望兄弟對薄公堂，他稱未想過太遠的事，亦從未提過分身家的事。