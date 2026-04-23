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施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇

影視圈
更新時間：11:20 2026-04-23 HKT
發佈時間：11:20 2026-04-23 HKT

施明喪禮今日（4月23日）將於大圍寶福紀念館完成大殮儀式後，靈柩移往富山火葬場火化。火化儀式於10時37結束，李泳漢、李家鼎、李泳豪等先後步出禮堂及跨過火盆，李泳漢與李泳豪與李家鼎父子隨即分別離開，沒有交集。李泳漢被大批傳媒包圍，對於將李泳豪太太Agnes拒於門外，被批不近人情？李泳漢稱：「呢個係媽咪最後嘅諗想法，我只係幫佢堅持到最後，不嬲都咁講。」

李泳漢稱是「正當手段」對待家人

再問花圈同樣被拒並置於後樓梯？李泳漢稱「呢啲我唔答」，對於對待家人的做法被形容太冷漠？李泳漢稱是「正當手段」。避免有人衝進來。李家鼎與李泳豪亦被追問，李泳豪全程在李家鼎身邊攙扶，李泳豪神情哀傷不停拭淚，二人未有再回應傳媒問題，問到太太Anges不來，泳豪哽咽表示：「唔講喇！」二人在工作人員及傳媒包圍下，登上旅遊巴準備離開。

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